Poklical je trenerja in mu svetoval glede Petra

Da bo za Petrom Prevcem po njegovem odhodu v več kot zasluženi športni pokoj nastala velika praznina v (slovenskih) smučarskih skokih, se strinjajo vsi po vrsti. Tudi nekdanji in zdajšnji asi, ki so sodelovali v naši anketi. O slovenskem šampionu so Andreas Goldberger, Jani Grilc, Goran Janus, Robert Johansson, Stefan Kraft, Kamil Stoch in direktor skakalnih tekmovanj Sandro Pertile spregovorili zgolj z izbranimi besedami.