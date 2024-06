Igor Medved razkril svoje načrte s finskimi skakalci brez glavnega aduta

Igor Medved bo kot drugi tuji glavni trener po Avstrijcu Andreasu Mitterju (2016-2018) vodil finske smučarske skakalce. Z vodstvom tamkajšnje zveze je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Igor Medved je šele drugi tuji glavni trener finskih skakalcev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V sporočilu za javnost je 43-letni Ljubljančan, ki je bil minulih trinajst let na čelu slovenske reprezentance B, razkril svoje načrte. »Zavedam se izzivov, ki so pred finsko smučarsko zvezo in skakalno reprezentanco, toda ocenjujem, da imamo kljub temu razmere za doseganje dobrih rezultatov,« je presodil Medved, ki je bil že lani med kandidati za selektorja finske vrste.

Seznanjen je s finančnimi težavami, v katerih se je znašla tamkajšnja zveza. »Moj glavni cilj je izboljšati tehnično plat skokov. Ohraniti moramo stvari, ki so trenutno na visoki ravni in dobro delujejo, hkrati pa moramo dvigniti raven na področjih, na katerih je še prostor za razvoj,« je svoje načrte predstavil nekdanji vrhunski slovenski skakalec, ki si želi v prvi sezoni na svetovni lestvici pripeljati čim več »Suomijev« do 45., v drugi pa do 25. mesta.

V finski reprezentanci A bo Medved sicer bedel nad Anttijem Aaltom, Eetujem Nousiainenom, Vilhom Palosaarijem in Kasperijem Valtom, medtem ko se je v zadnjih dveh zimah najboljši skakalec iz dežele tisočerih jezer Niko Kytösaho odločil, da bo treniral s svojo ekipo.