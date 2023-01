Imeli bogato kri, a ne za krvodajalsko akcijo

V nadaljevanju preberite:

Življenje ni (le) lepo. Vsi (naj)uspešnejši športniki so junaki, legende in oh in sploh, a seveda gre predvsem za denar. So seveda tudi posamezniki in posameznice, ki z namenom odebelitve svojega osebnega bančnega računa, bodisi od nagrad bodisi od pokroviteljev, tudi goljufajo. Ali pač, da ne bomo takšni moralni dlakocepci, tudi ne? Od 21. februarja do 5. marca nas čaka svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, do njega so še dobri štirje tedni. Torej, pamet v glavo in moč v noge. Dopinški škandal na svetovnem nordijskem prvenstvu leta 2019 v Seefeldu je zelo odmeval. So si pa sramoto na domačem mundialu leta 2001 v Lahtiju privoščili gostitelji. Podrobnosti preberite v članku.