Izkušena Italijanka nadaljuje sijajno sezono

Italijanka Federica Brignone pri svojih 34 letih nadaljuje izjemno uspešno sezono, tako je danes zmagala v superveleslalomu na olimpijski progi iz Lillehammerja 1994 v Kvitfjellu na Norveškem. Šest stotink sekunde je na drugem mestu zaostala vodilna v tej disciplini Švicarka Lara Gut-Behrami, devet pa na tretjem še ena Italijanka Sofia Goggia. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila 22.

Na zelo zavitem in zahtevnem superveleslalomu se Mariborčanka ni najbolje znašla, potem ko je na smukih v petek in soboto zasedla sedmo in 13. mesto. Predvsem v tehničnih delih je Štajerka precej izgubljala in ciljno črto prečkala z zaostankom 1,76 sekunde. Točke je osvojila na prav vseh superveleslalomih to sezono, a nikoli ni bila višje od 18. mesta.

Do konca sezone so ostali še trije superveleslalomi, dva bosta v italijanskem La Thuilu sredi tega meseca, potem ko so odpovedanega iz švicarskega St. Moritza tja prestavili vodilni na mednarodni krovni zvezi. Zadnji bo na finalu sezone v ameriškem Sun Valleyju.