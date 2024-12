Rekorderka Nika Prevc je za deveto zmago odpihnila tekmice

Skakalni vikend v Engelbergu se je začel povsem po slovenskih željah, za to je poskrbela Nika Prevc, ki je ujela šampionsko formo in se v švicarskem skakalnem središču veselila devete zmage v karieri. Slovenski uspeh je dopolnila Ema Klinec s šestim mestom.

V kvalifikacijah je Nika naredila napako in ni bila povsem pri vrhu, v prvi seriji prve posamične tekme ta konec tedna pa je naredila korak naprej in skočila v vodstvo z rekordom skakalnice, pristala je pri 140 metrih. V finalu je imela ugodne razmere za skok, za zmago bi bilo dovolj že 130 metrov, a je Nika še štiri dodala in z 10 točkami naskoka pred vodilno v svetovnem pokalu Katharino Schmid slavila že deveto zmago v karieri.

FOTO: AFP

»Tu v Engelbergu se počutim zelo dobro, všeč mi je atmosfera, vesela sem tudi, da sem postavila rekord skakalnice. Jutri upam, da bom ponovila nastopa iz prve in druge serije,« je v prvi izjavi po zmagi povedala slovenska šampionka.

Do točk sta prišli še dve Slovenki, Ema Klinec je v finalu pridobila eno mesto in končala kot šesta, Taja Bodlaj je bila 22. Zmago Nike Prevc so pozdravili tudi slovenski navijači na tribunah, ki bodo ob 16. uri stiskali pesti še za moške, ki bodo v Engelbergu opravili z generalko za novoletno turnejo.