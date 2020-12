Jakov Fak zgrešil prav zadnji strel

Biatlonci so v Avstriji opravili šprintersko tekmo za svetovni pokal. Prva štiri mesta so osvojili Norvežani, najboljši na 10-kilometrski tekmi pa je bil Sturla Holm Lægreid, ki je zadel vseh deset tarč in kot prvi v moški konkurenci letos dosegel drugo zmago, obenem drugo v kratki karieri. Slovenec Jakov Fak je bil enajsti.



Za 4,9 sekunde je za zmago zaostal njegov rojak Johannes Dale, ki se je zmage v Hochfilznu veselil prejšnji teden, vodilni v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Bø pa je kljub dvema kazenskima kroga osvojil tretje mesto in za zmagovalcem zaostal 19,9 sekunde.



Vnovič so bili v ospredju tekmovalci Norveške, Francije in Švedske, ki so zasedli osem od devetih mest v ospredju. Med Slovenci je bil po pričakovanjih najboljši Fak, ki je na drugem streljanju v stoječem položaju zgrešil eno tarčo, in sicer prav zadnjo, ter bil 11. Na sobotno zasledovanje sta se uvrstila še Klemen Bauer na 45. mestu z enim kazenskim krogom in Rok Tršan z dvema na 52. Miha Dovžan je zgrešil tri tarče in bil 90.



V Hochfilznu, ki biatlonsko karavano gosti že drugi teden zaporedoma, bo v petek na sporedu ženska šprinterska tekma.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: