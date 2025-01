Jakovu Faku zgrešeni strel odnesel deseterico

Francoski biatlonci Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude in Emilien Jacquelin so na šprinterski biatlonski tekmi za svetovni pokala v nemškem Oberhofu slavili trojno zmago. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom zasedel 14. mesto. Lovro Planko, Miha Dovžan in Anton Vidmar so zasedli 38., 49. in 51. mesto ter se uvrstili na sobotno zasledovanje.

Dvaintridesetletni Fillon Maillet je osvojil prvo zmago po marcu 2022. Tako kot drugouvrščeni Claude je zadel vseh 10 tarč, a si v smučini priboril 14,9 sekunde naskoka. Jacquelin, ki je moral v kazenski krog enkrat, je zaostal 22,1 sekunde.

Jakov Fak je brez napake opravil prvi strelski postanek, v stoječem položaju pa zgrešil en strel ter moral v 150-metrski kazenski krog in tam izgubil boj za uvrstitev med najboljšo peterico.

Planko s tremi zgrešenimi streli ter Dovžan in Vidmar s po dvema pa so na strelišču zapravili priložnost za nove točke. Vse tri popravni izpit čaka na sobotnem zasledovanju. Tam bodo nastopile tudi Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič, prvi dve z dobrim izhodiščem, saj bosta tekmo začeli z 18. oziroma 22. mesta.