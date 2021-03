Kaj pričakujeta Lanišek in Prevc, kdo je vzel v Planici največ evrov?

Posebna priloga Planica 2021

Peter Prevc: Nikoli povsem do morja, nikoli niti do Triglava

Nikoli povsem do morja, nikoli niti do Triglava Anže Lanišek: Hvala za vse nasvete in izkušnje, tudi za boleče zaušnice

Hvala za vse nasvete in izkušnje, tudi za boleče zaušnice Selektor Robert Hrgota: Verjamem, da se bo vodstvo odločilo pravilno

Verjamem, da se bo vodstvo odločilo pravilno Karl Geiger: Junak manjših skakalnic, ki zna tudi odlično leteti

Junak manjših skakalnic, ki zna tudi odlično leteti Halvor Egner Granerud: Ni mamljivo iti v Planico kot prašič s kavča

Ni mamljivo iti v Planico kot prašič s kavča Stefan Kraft: Hude bolečine v hrbtu, covid-19 in lovorika

Hude bolečine v hrbtu, covid-19 in lovorika 70 let od zadnje predvojne tekme v Planici: smučarski poleti so po sedmih letih skomin postali dejstvo

v Planici: smučarski poleti so po sedmih letih skomin postali dejstvo Albin Novšak in Rudi Finžgar: slovenska junaka Planice 1941

slovenska junaka Planice 1941 Junak Planice 1941: neznanec iz Turingije je vzletel med zvezde

neznanec iz Turingije je vzletel med zvezde 30 let od prvega finala svetovnega pokala v poletih v Planici: Netopirji prevzeli oblast, slovo paralelne tehnike

svetovnega pokala v poletih v Planici: Netopirji prevzeli oblast, slovo paralelne tehnike Slovenski junaki Planice: Ko kljunejo slovenski orli, frči perje

Ko kljunejo slovenski orli, frči perje Kdo je v tem stoletju z nagradami v Planici zaslužil največ

Ema Klinec: Če kdaj dobim priložnost za polet, želim biti na to pripravljena

Če kdaj dobim priložnost za polet, želim biti na to pripravljena Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar: Letalnica omogoča svetovni rekord, a ga ne moremo napovedati

Letalnica omogoča svetovni rekord, a ga ne moremo napovedati Ekonomija Zgornjesavske doline: še dobro, da bo odprtih vsaj nekaj hotelov

še dobro, da bo odprtih vsaj nekaj hotelov Podroben spored tekmovanja

Medijska hiša Delo bo tudi letos pripravila posebno bogato prilogo o spektaklu v smučarskih skokih v Planici, ki bo izšla v soboto, 20. marca v časopisih Delo in Slovenske novice. Ena od zibelk smučarskih skokov namreč letos praznuje več zanimivih jubilejev. Prav letos mineva 70 let od zadnje predvojne tekme v Planici. V prilogi sta podrobno predstavljena slovenska junaka s tekmovanja leta 1941 –in–, kot tudi tedanji as smučarskih poletovLetos mineva tudi okroglih 30 let od prvega finala svetovnega pokala v poletih v Planici. Podrobno smo razčlenili zgodovino smučarskih skokov in poletov ter pojasnili, kdaj, kako in zakaj je prišlo do menjave tehnike letenja. Članek z naslovom Netopirji prevzeli oblast, slovo paralelne tehnike bo gotovo pritegnil pozornost ljubiteljev planiškega praznika.V prilogo smo umestili tudi intervjuje z glavnimi akterji v slovenskem taboru. Selektor Robert Hrgota, trenutno najboljši slovenski skakalecin planiška zvezdaso podrobno razkrili svoje načrte in pričakovanja v Planici ter razkrili misli, ki jih doslej še niso delili z javnostjo.Predstavili smo tri mednarodne ase letenja.ki je decembra prav v Planici postal svetovni prvak v poletih, ta čas neustavljivi zvezdnikin v prejšnji sezoni najboljši Stefan Kraft bodo gotovo želeli zadnjo besedo tudi na planiški letalnici.Zanimiv pogled na smučarske polete je predstavila najboljša smučarska skakalna na svetu, svetovna prvakinja iz OberstdorfaDekleta za zdaj nimajo pravice do letenja na letalnicah, toda Ema je priznala, da želi biti odlično pripravljena tudi na ta zgodovinski premik v prihodnosti.Podrobno smo predstavili tudi skakalce, ki so v tem stoletju z nagradami zaslužili največ denarja na tekmah svetovnega pokala pod Poncami. Vodja tekmovanjaje zatrdil, da so organizatorji pripravljeni za začetek spektakla in razkril, da letalnica že danes omogoča tudi nov svetovni rekord. Nismo prezrli niti odgovora na vprašanje, kaj planiški praznik brez gledalcev pomeni za ekonomijo Zgornjesavske doline.