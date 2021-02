Katra Komar v internih kvalifikacijah boljša od Maje Vtič

Najboljše smučarske skakalke so se medtem zbrale v Hinzenbachu, kjer bodo naslednje tri tekme za svetovni pokal. Prva bo na sporedu že danes po uradnem treningu (10.00) in kvalifikacijah (11.00), z uvodno serijo v konkurenci se bo začela ob 13.30., glavni trener slovenske reprezentance, je v Zgornjo Avstrijo odpeljal isto ekipo kot v Titisee-Neustadt.Na srednji napravi v Hinzenbachu (HS-90) bodo torej naše barve zastopalein, ki je bila v planiških internih kvalifikacijah za šesto mesto v udarni slovenski ekipi boljša od»Na 80-metrski skakalnici smo opravili dva treninga, na katerih so dekleta prikazala lepe skoke. Glede na to, da smo imeli minuli konec tedna tekmovanje na veliki napravi v Titisee-Neustadtu, jim prehod na manjšo v Planici ni povzročal nobenih preglavic,« je bil zadovoljen Zupančič, ki verjame, da bodo njegove izbranke na Aignerjevi skakalnici nadaljevale niz vrhunskih uvrstitev.Lani je obe tekmi v Hinzenbachu dobila Avstrijka, najboljša Slovenka pa je bila obakrat Nika Križnar, ki je pristala na desetem in enajstem mestu. Omeniti kaže še, da se bosta Jerneja Brecl in Katra Komar iz Avstrije odpravili naravnost proti Lahtiju, kjer se bo v ponedeljek začelo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Na Finskem bodo sicer naše barve na skakalnici med dekleti branile šein, med fanti pain