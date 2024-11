Klemen Kosi po štirih letih nazaj v svetovni pokal

Slovenski alpski smučar Klemen Kosi se po skoraj štirih letih nastopanj na tekmah nižjega ranga vrača v svetovni pokal. Nastopil bo 24. novembra na slalomu v avstrijskem Gurglu. Trenutno prvi slovenski slalomist Tijan Marovt se je skupaj s trenerji odločil, da bo nabiral FIS točke na tekmi evropskega pokala v Leviju, so sporočili z zveze.

Triintridesetletni Mariborčan je nazadnje nastopil 19. decembra 2020 v Val Gardeni na smuku. »Pot nazaj je bila zelo dolga in trnova, z vzponi in padci. Večkrat sem že bil blizu ponovnem nastopu, a se mi je to nekako izmikalo,« je pred vrnitvijo povedal Mariborčan, ki je hitre discipline vsaj začasno zamenjal za slalom.

Najbližje vrnitvi v elito je bil marca v Kranjski Gori, a je bil slalom za pokal Vitranc odpovedan.

Za novo priložnost pravi: »Ko sem že imel vse načrtovano, da grem na Finsko na evropski pokal, sem prejel klic Matjaža Šarabona v isti minuti, ko sem si želel rezervirati letalsko karto. Res sem se razveselil. To je bil v bistvu najbolj vesel klic, ki sem ga prejel v zadnjem obdobju. Zdaj je napočil trenutek, za katerega sem toliko vlagal, se toliko trudil in se odrekel marsičemu,« je pojasnil Kosi, ki je v zadnjih sezonah nestrpno čakal in delal na pripravi za vnovičen nastop v svetovnem pokalu.