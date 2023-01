Ko so se Ingemarju zašibila kolena, je običajno prišel Bojanov trenutek

V nadaljevanju preberite:

Ko je Ilka Štuhec v soboto s solzami na licih proslavila podvig na smuku Cortina d'Ampezzo, so se mnogi zavedali, kako zahtevna je bila njena vrnitev na vrh po nizu hudih poškodb. Nekoliko starejši so se spomnili tudi dolge poti do 88. zmage slovenskih alpskih smučark in smučarjev v svetovnem pokalu. Pusto ledino je začel pretvarjati v zlato polje legendarni Bojan Križaj, ki je na današnji dan pred 36 leti zablestel na slalomu v Kitzbühlu. To je bila njegova osma in tudi zadnja zmaga med elito.

Zakaj je bil 25. januar 1987 je bil nekaj posebnega tudi po izjemnih merilih, ki tradicionalno veljajo v Kitzbühlu? Kako je Križaj taktično ubranil prednost s prve proge, ko je uvidel, da ga veliki Ingemar Stenmark ne bo ogrozil? Kako se mu je Kitzbühel oddolžil za številna razočaranja in mu šele drugič dovolil na svoj zmagovalni oder? Kako je v naslednji sezoni, zanj poslovilni, povezal zgodovinski lok v Madonni di Campiglio?

