Kobajaši najboljši v Zakopanah, Lanišek četrti in Pavlovčič peti

Japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši je zmagal na posamični tekmi svetovnega pokala v Zakopanah. Slovenija je imela dva skakalca med prvimi petimi, Anže Lanišek je bil četrti in Bor Pavlovčič peti.



Po prvi seriji današnje tekme je dišalo po novih stopničkah slovenskih skakalcev, saj je bil Bor Pavlovčič na odličnem drugem mestu (137 metrov), tik za najboljšim skakalcem te zime, Norvežanom Halovrjem Egnerjem Granerudom (139 metrov), vendar pa sta ga oba polomila in ostala brez zmagovalnega odra. Pavlovčičev drugi skok je meril 130 metrov, Granerudov pa je bil še meter krajši.



Na koncu je svojo prvo zmago sezone slavil Rjoju Kobajaši, ki se je s skokom 134,5 metra s četrtega mesta povzpel na sam vrh, drugi je bil Poljak Andrzej Stekala z zaostankom 3 desetink točke, na tretjem pa Marius Lindvik z zaostankom 1,1 točke.



Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek, ki se je s sedmega mesta prebil do četrtega, Bor Pavlovčič je bil peti, nove točke pa sta osvojila še Domen Prevc s 17. mestom in Timi Zajc z 18. mestom.

Pavlovčič po prvi seriji le pol točke za vrhom

S prvo serijo je najbolje opravil serijski zmagovalec Halvor Egner Granerud, ki je imel s skokom 139 metrov le pol točke prednosti pred Borom Pavlovčičem, na tretjem mestu pa je bil Poljak Andrzej Stekala z zaostankom 4 točk.



V prvi deseterici je bil še en Slovenec, Anže Lanišek na sedmem mestu, Timi Zajc je bil 11. in Domen Prevc 20.



Brez finala sta ostala Tilen Bartol na 31. mestu in Žiga Jelar na 37. mestu.



V Zakopanah bo jutri še ena tekma, ki se bo pričela ob 16.10.



Rezultati posamične tekme v Zakopanah

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 268,9 točke (136,5 metra/134,5 metra)

2. Andrzej Stekala (Pol) 268,6 (137,0/133,5)

3. Marius Lindvik (Nor) 267,8 (133,0/141,5)

4. Anže Lanišek (Slo) 266,9 (133/135,0)

5. Bor Pavlovčič (Slo) 266,4 (137,0/130)

6. Daniel Andre Tande (Nor) 263,5 (134,5/134,0)

7. Halvor Egner Granerud (Nor) 263,0 (139,0/129,0)

8. Piotr Žyla (Pol) 257,5 (132,0/134,5)

9. Robert Johansson (Nor) 256,8 (133,0/131,0)

10. Stefan Kraft (Avs) 252,9 (132,5/128,5)

...

17. Domen Prevc (Slo) 246,7 (131,0/133,0)

18. Timi Zajc (Slo) 246,6 (135,0/129)

Brez finala

31. Tilen Bartol (Slo) 110,8 (126,0)

37. Žiga Jelar (Slo) 107,5 (122,5)



Svetovni pokal, skupno (20):

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1442 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 995

3. Kamil Stoch (Pol) 856

4. Piotr Žyla (Pol) 698

5. Robert Johansson (Nor) 690

6. Anže Lanišek (Slo) 669

7. Dawid Kubacki (Pol) 668

8. Marius Lindvik (Nor) 542

9. Ryoyu Kobayashi (Jap) 530

10. Karl Geiger (Nem) 497

...

16. Bor Pavlovčič (Slo) 398

23. Peter Prevc (Slo) 186

26. Žiga Jelar (Slo) 133

33. Domen Prevc (Slo) 94

44. Timi Zajc (Slo) 58

45. Cene Prevc (Slo) 55

48. Tilen Bartol (Slo) 46

54. Anže Semenič (Slo) 17

