Kobajaši si želi poskusiti nekaj novega

Japonski skakalni šampion Rjoju Kobajaši, ki je pravkar končano sezono za svetovni pokal sklenil na petem mestu, se je odločil, da ne bo več treniral v sklopu reprezentance. Ustanovil bo svojo ekipo, poimenovano »Team Roy«, v kateri bosta tudi njegova rojaka Naoki Nakamura in Sara Takanaši.

Kot trener jih bo vodil Janne Väätäinen, ki se je minulo soboto v Planici po treh letih poslovil s selektorskega položaja finske skakalne vrste. Kobajaši ga ni izbral po naključju, na koncu koncev finskemu strokovnjaku, ki je vrsto let deloval v Saporu pri tamkajšnjem klubu Cučija, pripisuje ogromno zaslug za osvojitev svojega prvega velikega kristalnega globusa v šampionski sezoni 2018/19.

Kakor je še pojasnil 26-letni Japonec, ki je v zadnji sezoni slavil tri zmage (skupno je že pri številki 30), se je za ta korak odločil za to, ker je začutil, da potrebuje nov veter. »Potem ko sem lani na Kitajskem osvojil naslov olimpijskega prvaka, se mi zdi zdaj pravi čas, da poskusim nekaj novega,« je svojo odločitev komentiral Kobajaši, ki na večni lestvici zmagovalcev v svetovnem pokalu drži visoko sedmo mesto.

Pred njim so le Avstrijec Gregor Schlierenzauer (53), Finca Matti Nykänen (46) in Janne Ahonen (36), Poljaka Adam Malysz (39) in Kamil Stoch (39) ter Nemec Jens Weissflog (33).