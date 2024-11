Ob dobrem večeru Kopitarja je LA prišel do novih točk

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po počasnem uvodu na koncu s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets in se z zmago spet povzpeli na vrh pacifiške skupine. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k zmagi prispeval dve podaji za prvi in zadnji zadetek na tekmi.

Slovenski as Kopitar je tako z 11. podajo pri golu Vladimirja Gavrikova za izenačenje na 1:1 ter 12. podajo pri zadetku Brandta Clarka v prazno mrežo za končnih 5:2 to sezono nabral 17 točk.

Kralji so začeli počasi in po uvodni tretjini po golu Dmitrija Voronkova zaostajali z 0:1. Po zadetku Gavrikova za izenačenje je na 2:1 še v drugi tretjini povišal Warren Foegele.

Trevor Moore je na začetku zadnje tretjine povišal prednost kraljev na 3:1, preden so gosti preko Ivana Provorova zmanjšali zaostanek. Blue Jackets so nanizali štiri zaporedne poraze, od tega so trikrat izgubili v rednem delu. Poraz proti kraljem je bil njihov prvi po petih tekmah, na katerih so vodili po prvi tretjini v tej sezoni.

Do konca tekme sta zmago kraljev potrdila še Alex Laferriere in Clarke.

Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na torek po srednjeevropskem času, ko se bodo v Calgaryju pomerili s Flames.