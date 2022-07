Kos pred Prevcem, med dekleti prepričljiva zmaga Bogatajeve

Na včerajšnjem tekmovanju za slovenski pokal v Kranju se je med seboj pomerila večina najboljših slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk. V ženski absolutni konkurenci se je prvega mesta veselila olimpijska prvakinja Urša Bogataj (Ilirija), med moškimi pa se je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra zavihtel njen klubski kolega Lovro Kos, ki je bil najboljši že na tradicionalni reviji skokov v Mostecu.

Bogatajeva, ki je bila s skokoma, dolgima 93,5 in 105 metrov, najboljša v obeh serijah, je za 28,3 točke ugnala Niko Križnar (Norica Žiri/82,5 m in 100 m), tretje mesto pa je osvojila Jerneja Brecl (Mislinja/85,5 m in 94 m). Tik pod odrom je obstala četrtouvrščena Jerneja Repinc Zupančič (Tržič FMG/78 m in 91 m), peta je bila Katra Komar (Bohinj/83 m in 85,5 m), šesta Maja Vtič (Zabrdje/75 m in 93,5 m) in sedma naša najboljša nordijska kombinatorka Ema Volavšek (Ilirija/76 m in 90 m).

Urša Bogataj je požela novo zmago. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V finalu najboljši skok uspel Lanišku

Kos (104 m in 106,5 m), ki je vodil že po uvodni seriji, je imel na koncu 8,1 točke naskoka pred drugouvrščenim Petrom Prevcem (Triglav/99,5 m in 104 m), tretje mesto pa je osvojil Bor Pavlovčič (Rateče Planica/93,5 m in 103 m). Četrti je bil dobitnik malega kristalnega globusa za končno zmago v posebnem seštevku poletov v minuli zimi Žiga Jelar (Triglav/98,5 m in 100 m), na petem mestu je pristal Žak Mogel (Ljubno BTC/105 m in 98,5 m), šesti pa je bil Patrik Vitez (Velenje/99,5 m in 102,5 m).

V zadnjih dveh sezonah najvišje uvrščeni slovenski skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek (Mengeš/86,5 m in 105,5 m) je z najboljšim dosežkom finala s 13. mesta napredoval na sedmo, tik za njim pa je tekmo končal Timi Zajc (Ljubno BTC/89,5 m in 103 m).

Med mladinci do 20 let je zmagal Maksim Bartolj (Ilirija/101,5 m in 94,5 m), med mladinci do 18 let je bil najboljši Andraž Vereš (Rateče Planica/108 m in 101,5 m), med mladinkami do 18 let pa Nika Prevc (Triglav/93,5 m in 103 m).