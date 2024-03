Zajc na stopničkah, Peter poletel do 243,5 m in potrdil drugo mesto na turneji

Nedelja z dvojnim sporedom v Vikersundu je prinesla nove slovenske uspehe, dopoldne je bil tretji Domen Prevc, popoldne pa Timi Zajc. Šprintersko dopoldansko tekmo z eno serijo je dobil Stefan Kraft in potrdil veliki kristalni globus ter zmago na norveški turneji, popoldne ga je premagal le rojak Daniel Huber. V skupnem seštevku turneje Raw Air je Peter Prevc potrdil drugo mesto, popoldansko tekmo je zaključil na 4. mestu, potem ko je v tretji seriji pristal pri kar 243,5 metrih.

PRVA TEKMA

Na moški šprinterski tekmi z le eno serijo na letalnici v Vikersundu je novo zmago, že 13. v sezoni in skupno 43. v svetovnem pokalu, vpisal svetovni rekorder Stefan Kraft, ki je tako že potrdil osvojitev velikega kristalnega globusa. Avstrijski šampion je poletel 244,5 metra daleč in za 7,8 točke premagal drugouvrščenega rojaka Daniela Hubra (247,5 m), na tretjo stopnico odra za najboljše pa se je zavihtel Domen Prevc.

Najmlajši od bratov Prevc je odjadral do 236,5 metra. Za Hubrom je zaostal za 2,8 točke, pred četrtouvrščenim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (232,5 m) pa je imel 14,3 točke naskoka.

Avstrijski as Stefan Kraft je poletel do nove zmage. FOTO: Geir Olsen/AFP

Timi Zajc (215 m) je bil sedmi, tik pred zmagovalcem petkovih kvalifikacij Petrom Prevcem (223 m), točke pa sta si od slovenskih smučarskih skakalcev priletela tudi Lovro Kos (211,5 m) in Anže Lanišek (201,5 m), ki sta drug za drugim pristala na 18. oziroma 19. mestu.

Rezultati moške tekme za svetovni pokal v Vikersundu: 1. Kraft 256,0 (244.5), 2. Huber (oba Avs) 248,2 (247.5), 3. D. Prevc (Slo) 245,4 (236.5), 4. Granerud 231,1 (232.5), 5. Johansson (oba Nor) 227,0 (220.5), 6. Wellinger (Nem) 225,8 (216.5), 7. Zajc 224,0 (215), 8. P. Prevc 222,6 (223), 18. Kos 206,0 (211.5), 19. Lanišek (vsi Slo) 205,5 (201.5).

DRUGA TEKMA

Ob 15.30 se je začela še druga današnja tekma v Vikersundu, po prvi seriji Slovencem dobro kaže, kar štirje so v prvi deseterici. Z 244 metri je bil najdaljši Daniel Huber, ki tudi vodi po prvi seriji, Domen Prevc je bil 3., Peter Prevc 7., Lovro Kos pa 10. Z 20. mestom je nastop v finalu ujel tudi Anže Lanišek, Stefan Kraft pa je pred Petrom Prevcom po 1. seriji še povišal prednost v razvrstitvi norveške turneje, ki zdaj znaša 100 točk.

V drugi seriji je Huber še povečal svojo prednost in je na pragu zmage, Domen Prevc je ostal tretji, Zajc se je povzpel na 4. mesto, Peter Prevc je 7. Pred skakalci je še tretja serija, v kateri bo skakalo le najboljših 10 skakalcev z današnje tekme, tudi omenjeni trije Slovenci, a presenetljivo brez Norvežanov in brez Ryojuja Kobajašija.

Domen Prevc je poletel do tretjega mesta. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

V finalni seriji je bil sijajen Peter Prevc, tik pred njegovim skokom je žirija znižala naletno mesto, a to Petra ni ustavilo. Poletel je do kar 243 metrov in pol, naredil je skok brez napake in zanj tudi prejel trikrat oceno 20. V finalu se je povzpel na četrto mesto, slovenski troboj za stopničke je dobil Timi Zajc, Domen pa je imel v finalu nekaj težav in je zdrsnil s tretjega na peto mesto.

Za zmago sta se pomerila Kraft in Huber, Kraft je vrgel rokavico mlajšemu reprezentančnemu kolegu s poletom, dolgim 232,5 metra, a je Huber ohranil mirno kri in drugič v karieri zmagal.

Sezona se bo prihodnji konec tedna končala v Planici.