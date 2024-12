Kopitar sijal ob visoki zmagi Kraljev

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ob zmagi svojih Los Angeles Kings v gosteh proti Philadelphii Flyers s 7:3 dosegel dva gola. S tem so kralji ohranili visok položaj na lestvici zahodne konference v severnoameriški ligi NHL.

Los Angeles ima po 32 odigranih tekmah 42 točk in zaseda četrto mesto na zahodu ter drugo v pacifiški diviziji. Na vrhu te so Vegas Golden Knights s 45 točkami, potem ko so s 3:1 ugnali Vancouver Canucks.

Kopitar in soigralci so v prvi tretjini in na začetku druge vodili z 1:0 in 2:1, a so se domači, ki so skušali prekiniti niz dveh zaporednih porazov, vrnili in prek Tysona Foersterja v 36. minuti povedli s 3:2. Nato je sledil juriš kraljev, za katere je najprej izenačil prav Kopitar slabo minuto pred koncem druge tretjine.

V zadnjem delu igre nato letalci niso imeli odgovora na razpoložene goste. Po vrsti so zadeli Warren Foegele, drugič Kopitar ter na koncu še Quinton Byfield v prazno mrežo in Kevin Fiala, ki je prav tako kot Kopitar dosegel dva gola.

Pri domačih je pri vseh golih sodeloval Foerster, dosegel je dva zadetka in podajo, pri gostih pa je Foegele prispeval gol in podajo, po dve podaji pa Vladislav Gavrikov, Alex Laferriere in Jordan Spence.

Kopitar je kapetan Los Angelesa. FOTO: Emilee Chinn/AFP

Kopitar je po 32 tekmah zdaj pri 37 točkah, z dvema goloma je zdaj pri desetih v sezoni. S 64 goli po dopolnjenem 35. letu starosti pa je izenačil znamko Boba Nevina z največ zadetki v tem obdobju kariere v zgodovini Los Angelesa.

»Nismo igrali svoje igre,« je po dvoboju dejal napadalec Kraljev Philip Danault in dodal: »Oni so našli način, kako igrati svojo igro, veliko so drsali gor in dol po ledu, imeli veliko situacij dva na enega. Mi smo se sestavili šele v zadnji tretjini in obrestovalo se nam je.«

Po mnenju trenerja Jima Hillerja sta prevladali dve stvari. »Kopitarjev zadetek ob koncu druge tretjine je bil za nas res ključen, saj smo do takrat izgubili vso energijo. Kot drugo pa nas je rešila zadnja tretjina,« je dejal Hiller.

»Zelo dobro igramo v zadnjem delu igre, tudi nocoj je bilo tako. Tudi če odštejemo gole, smo bili čvrsti, pritiskali smo na tekmeca, omejili izgubljene ploščke. Zelo zadovoljen sem s zadnjo tretjino,« je svoje varovance tretjinsko pohvalil trener.

Naslednja tekma kralje čaka v soboto ob 19.30 po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Nashville Predators.