Lampičeva izpolnila glavni cilj in je prva sprinterka

Anamarija Lampič je bila na zdnji prezkušnji 28., a je prva v sprinterskem seštevku. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Švedinjaje zmagovalka zadnje etape tekaške novoletne turneje Tour de Ski, brutalnega vzpona na Alpe Cermis nad dolino Fiemme. Velika zmagovalka skupnega seštevka pa je Američanka, ki je prva neevropska tekmovalka z zmago v tej seriji, prevzela pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.Triindvajsetletna Andressonova je na sklepni etapi za 9,2 sekunde ugnala Digginsovo in se veselila prve zmage na tekmi za svetovni pokal v karieri sploh. Tretje mesto je osvojila Francozinja. Edina preostala slovenska tekmovalka na turnejije zaostala 2:46,6 minute in bila 28.V skupnem seštevku, na tekmi so manjkale Norvežanke, ki so na turneji prevladovale zadnjih 10 let, se je zmage veselila izkušena 29-letna olimpijska prvakinja v ekipnem sprintu Digginsova pred danes četrtouvrščeno Rusinjo, ki bo čez 10 dni praznovala 25. rojstni dan, in današnjo zmagovalko Anderssonovo.Zadovoljna je lahko tudi Lampičeva, ki je v sprinterskem seštevku svetovnega pokala prevzela vodstvo. Na turneji je bila v uvodnem sprintu druga, četrto mesto je osvojila na razdalji ter v petem poskusu dosegla najboljšo uvrstitev v tem tekmovanju ter se lahko mirno odpravi na sklepne priprave pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, ki ga bo gostil nemški Oberstdorf.Štiriindvajsetletna Lampičeva je bila v uvodu sklepne tekme v dobrem položaju in na sprintu na 2,5 km osvojila četrto mesto ter dodatnih osem bonus točk, kar je bil njen glavni današnji cilj. Nato je po pričakovanjih popustila in se spopadla s strmino, kjer je naklon na posameznih delih smučišča celo večji od 26 odstotkov. Na koncu je z 28. mestom v skupnem seštevku turneje osvojila 15. mesto. V skupnem seštevku svetovnega pokala je zdaj osma.Na moški tekmi je veliki favorit za skupno slavje branilec lanske zmage Rus, ki ima pred zadnjo etapo pred Francozom Mauricom Manificatom 3:22 minute prednosti.