Lampičeva na odru med Švedinjama

Najboljša slovenska smučarska tekačicaje po odstopu na včerajšnji tekmi na razdaljo v Falunu danes spet pokazala vrhunsko formo in osvojila drugo mesto v šprintu.Za 33 stotink sekunde jo je premagala samo, tretja pa je bila še ena Švedinja. Lampičeva je zanesljivo zmagala tako v četrtfinalu kot v polfinalu, v finalu je nekaj časa vodila, v cilji ravnini pa ni bila kos Svahnovi. V cilj je pritekla z istim časom kot Sundlingova, vendar je fotofiniš pokazal, da je Slovenka kanček prej prečkala črto., druga Slovenka, je izpadla v četrtfinalu in bila skupno 14.,pa je bil 39. v kvalifikacijah in se ni uvrstil v izločilne boje. V finalu je zmagal NorvežanAnamarija Lampič je bila sicer šele deveta v kvalifikacijah, za najhitrejšo, domačinko, je zaostala 6,13 sekunde. Druga je bila Norvežanka(+1,53), tretja pa Svahnova (+3,31). V peti, zadnji četrtfinalni skupini, je Lampičeva nato vodila praktično od starta pa do cilja, ko se ji v zaključku po pridobljeni veliki prednosti ni bilo treba naprezati za prvo mesto, pa ga je vseeno gladko osvojila z 0,94 sekunde prednosti pred vsemi tekmicami.Polfinale je nato nadaljevala v drugi skupini in ga tako kot prejšnji tek odločno začela in tudi končala z veliko prednostjo. Vmes je za nekaj časa padla na tretje mesto, vendar se je na zadnjem spustu, ko je pridobila veliko hitrost tik pred njim, dobesedno odpeljala mimo tekmic in za 0,52 sekunde ugnala Sundlingovo, ki je bila druga. Tekmovalka iz Valburge se je v sprintu v klasični tehniki prvič v sezoni uvrstila v finale, nazadnje je bila finalistka v tej tehniki sprinta 8. februarja lani prav v Falunu, ko je bila četrta.Tokrat je nastop najboljše šesterice začela nekoliko v ozadju, pa na čelo prišla že po startni ravnini. A tam ni bila dolgo, ves čas jo je prehitevala Svahnova, ki ji je dokončno ušla v predzadnjem zavoju. Lampičevi tako ni uspelo, da bi zmagala četrtič v karieri, je pa po dramatičnem zaključku in po kratkem čakanju petič osvojila drugo mesto. Švedinja je nato prišla do devete posamične zmage v karieri, četrte v sprintih v tej zimi in šeste skupno, najboljša je bila namreč tudi na dveh letošnjih tekmah na 10 km s skupinskim startom.Eva Urevc je bila 17. v kvalifikacijah, tekla je v tretji četrtfinalni skupini, v kateri je bila tudi najhitrejša kvalifikantka Hagstroemova. Ta je bila druga, tri stotinke za Finko, Urevčevi pa ni uspelo, da bi v ciljni ravnini izboljšala tretje mesto, na katerem je bila večji del tekme. Od tega cilja jo je ločilo 37 stotink.Med tekači je vodilni v pokaluiz Rusije na 46. mestu z več kot 11 sekundami zaostanka izpadel že v kvalifikacijah. Klaebo je v finalu za 1,45 sekunde ugnal domačina, tretji je bil drugi Norvežan(+2,80). Vodilna v seštevku pokala tekačic, Američanka, je izpadla v polfinalu.Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Ulricehamnu, kjer bo v soboto švedski organizatorji pripravili posamični šprint v prosto tehniki, v nedeljo pa še ekipni šprint.