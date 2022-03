Lampičeva na odru za zmagovalce ob olimpijski zmagovalki

Anamarija Lampič, edina slovenska predstavnica na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v norveškem Drammnu, je bila v sprintu v klasični tehniki tretja. Zmagala je domačinka Maiken Caspersen Falla, druga je bila Švedinja Jonna Sundling, olimpijska zmagovalka je zaostala 0,53 sekunde, Lampičeva pa 1,97.

Lampičeva je po 12. mestu na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer se v sprintu ni uvrstila v finale, četrtič v sezoni stopila na tretjo stopničko zmagovalnega odra, prvič v tem letu. Prejšnja tri tretja mesta je osvojila lani, dvakrat posamična v Lenzerheideju in Davosu, enkrat pa v Dresdnu, kjer je bila prva tudi v ekipnem sprintu z Evo Urevc.

V ciljno ravnino je Lampičeva prišla pred Fallo

Po jutranjih kvalifikacijah, ko je bil sneg še pomrznjen, so se temperature dvignile precej nas ledišče in proga v središču Drammna je bila že zelo načeta po prvih četrtfinalnih dvobojih. Lampičeva je bila 20. v kvalifikacijah, za Švedinjo Johanno Hagstroem, ki je bila najhitrejša, je zaostala 5,55 sekunde.

Nato je nastopila v drugem četrtfinalu in bila še v zaključku pred ciljem na tretjem mestu, v finišu pa si vendarle priborila potrebno drugo mesto za neposredno uvrstitev polfinale. Za Švedinjo Majo Dahlqvist, ki je prva prešla ciljno črto, je zaostala 43 stotink. A je nato tekačica iz Valburge dobila težko prvo polfinalno skupino. V njej sta bili poleg Dahlqvistove, prepričljivo najboljše sprinterke prvega dela zime, tudi njena rojakinja Sundlingova, ter norveška zvezdnica Falla.

Sundligova se je v finalu postavila na čelo, za njo sta bili Falla in Lampičeva, ta trojica pa si je kmalu priborila veliko prednost. Prizor iz Pekinga. FOTO: Matej Družnik/Delo

Lampičeva je začela silovito in si kmalu pritekla nekaj metrov prednosti. Dolgo je bila na čelu, potem pa sta jo že pred ciljnim delom prehiteli Sundlingova in Falla, ki je bila 0,54 sekunde pred Sundlingovo. Lampičeva je na koncu zaostala 1,62 sekunde na tretjem mestu, za njo je bila tudi Dahlqvistova (+2,32). Slednji sta nato čakali na razplet druge skupine, ki je bila le malenkost počasnejša, in Slovenka ter Švedinja sta si kot srečni poraženki vendarle zagotovili finale.

Sundligova se je v finalu postavila na čelo, za njo sta bili Falla in Lampičeva, ta trojica pa si je kmalu priborila veliko prednost. V ciljno ravnino je Lampičeva prišla pred Fallo na drugem mestu, a je Norvežanka nato v zaključku tako pospešila, da je ugnala tudi olimpijsko zmagovalko. Lampičeva je na tretjem mestu prepričljivo ugnala Dahlqvistovo.

Ob Rusih so manjkali tudi najboljši Norvežani

Tekmovanje je bilo okrnjeno, poleg Rusov in Rusinj so manjkali tudi najboljši Norvežani z vodilnim v pokalu Johannesom Hoesflotom Klaebom na čelu, ker je prvo ekipo zajela okužba z novim koronavirosom. Njihovo odsotnost je za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu izkoristil Francoz Richard Jouve, ki je za 1,59 sekunde ugnal Kitajca Qianga Wanga, ki je tudi dosegel uspeh kariere, tretji je bil še drugi Francoz Lucas Chanavat (+2,32).

Svetovni pokal se bo nadaljeval v Oslu s tekmama na razdaljah, v soboto na 30 kilometrov za ženske in v nedeljo na 50 kilometrov za moške.