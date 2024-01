Lampičeva potrebuje tekme, da spet pride v pravi ritem

Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je obdržala formo iz starega leta ter na biatlonski šprinterski tekmi v Oberhofu dosegla novo zmago, že četrto v nizu. Do novih točk sta prišli tudi Anamarija Lampič in Polona Klemenčič na 19. in 20. mestu.

Trenutno vse kaže, da je Braisaz-Bouchetova prva dama svetovnega biatlona. Tokratna zmaga je bila po dveh napakah na strelišču vse prej kot pričakovana, kljub temu pa je v smučini nadomestila zamujeno. V zadnji krog se je podala kot petouvrščena z več kot 24 sekundami zaostanka za Nemko Franzisko Preuss, v cilju pa je imela 4,4 sekunde prednosti pred Bavarko.

Nemka Preussova, ki je zadela vseh deset tarč, tako še vedno čaka na prvo zmago po petih letih, tokrat pa se je že tretjič v sezoni, dvakrat ji je to uspelo v uvodu v Östersundu, zavihtela na zmagovalni oder. Le dve desetinki sekunde več je zaostala druga Francozinja Sophie Chauveau, ki je na streliščustorila eno napako.

Slovenke so tekmo končale brez presežka. Vnovič je bila v smučini izjemna Anamarija Lampič, ki je uspešno kompenzirala tri napake na strelišču, samo v zadnjem krogu je pridobila sedem mest, in tekmo končala kot 19. Mesto za njo je pristala Polona Klemenčič, stoodstotna z orožjem.

»Strelsko 70-odstotno, kjer se ves čas gibljem in to mi je uspelo. Po 14 dneh so vedno težke tekme, težko se je 'zalaufati'. Proga je bila zahtevna. To prizorišče mi je najtežje, težek profil in veter pred streliščem. Nisem se tekaško počutila dobro, nekako sem čutila, da noge niso prave. Sem pa to pričakovala, saj vem, da bom potrebovala nekaj tekem, da spet pridem v pravi ritem. Strelsko pa sem zadovoljna,« je po tekmi dejala Lampičeva.

»Super streljanje - 0,0, česar sem res vesela. S tem sem si priborila dobro izhodišče za zasledovanje in pridobila samozavest na strelišču. Zdaj upam, da bom tako streljala tudi naprej. Proga je bila res dobro pripravljena glede na razmere. Malce si sicer moral iskati dele, kjer ni bilo povsem mehko, a se je dalo dobiti hitre dele. Gre za zelo težko progo, kjer se 'matraš' celo pot do strelišča. V zasledovanju si želim le opraviti tako kot znam, podobno kot je bilo tokrat. Na zasledovanju je treba leže ustreliti 'nulo', da ostaneš skupaj z drugimi in se bom nato lahko borila za boljša mesta,« pa je dodala Klemenčičeva.

Živa Klemenčič s tremi napakami na strelišču in Lena Repinc s petimi sta zasedli 81. in 86. mesto ter ostali brez sobotnega zasledovanja, v nedeljo pa bosta tekmovali v štafeti.