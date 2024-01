Lanišek le desetinko od najboljšega

Razplet kvalifikacij za jutrišnjo tekmo skakalcev na drugi postaji poljske turneje botruje optimizmu v slovenskem taboru: Anže Lanišek in Lovro Kos sta namreč potrdila odlično pripravljenost.

Prvi je tako v teh kvalifikacijah zasedel 2. mesto, le desetinka ga je v točkah ločila od zmagovalca Rjojuja Kobajašija. Kosu je pripadlo 4. mesto, med izbrano četverico je bil še nemški as Andreas Wellinger. Drugi trije Slovenci – Peter Prevc, Timi Zajc in Žak Mogel – so se brez težav uvrstili na sredino tekmo v Szczyrku, slednji prvič v tej sezoni.

Tekma na srednji napravi bo v sredo ob 17.30.

Vrstni red kvalifikacij: 1. Kobajaši (132,4 točke; 100.5 m), 2. Lanišek (132,3; 99.5), 3. Wellinger (131,6; 100.5), 4. Kos (130,9; 99.5), 20. P. Prevc (120,2; 95.5), 22. Zajc (119,3; 96.5) in 40. Mogel (109,5; 95).