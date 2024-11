Lepa finska premiera Jakova in Lene

Če se po jutru dan pozna, potem se slovenskemu biatlonu obeta lepa tekmovalna zima. V Kontiolahtiju na vzhodu Finske se je zastor predolimpijske biatlonske sezone dvignil s tekmo mešanih dvojic, na štartni črti jih je bilo 24, slovenska naveza Jakov Fak-Lena Repinc pa je zasedla visoko 6. mesto.

Zmage se je veselila Švedska (Sebastian Samuelsson, Ella Halvarsson), na stopničkah sta bili še dve biatlonski velesili Francija (Quentin Fillon Maillet, Julia Simon) in Nemčija (Justus Strelow, Vanessa Voigt).

Iz slovenskega zornega kota se je tekma začela imenitno, saj je 21-letna Bohinjka brezhibno opravila strelski nastop. Nekaj preplaha je sledilo, ko je Fak zgrešil tri tarče, toda v nadaljevanju se je z dodatnimi naboj vendarle izognil kazenskemu krogu, drugi polčas tekme pa je bil pravzaprav za našo navezo imeniten. Lena je zgrešila le enkrat stoje, Jakov je za konec zadel vse tarče in se tako s krepko mlajšo sotekmovalko veselil 6. mesta. Končni zaostanek za zmagovalno švedsko dvojico je za naša reprezentanta znašal manj kot minuto (59 sekund).

Lena Repinc: »Prva tekma je za menoj in jaz sem danes zelo ponosna nase, kaj mi je uspelo prikazati. Na progi sem se počutila resnično dobro in strelsko sem nalogo opravila dobro. Sicer mi je škoda tistega enega strela, saj bi brez njega lahko na zadnjem postanku pridobila še več. Kljub temu je to ena super uvodna tekma in upam, da se bo sezona le tako stopnjevala.«

Jakov Fak: »Prvi strelski nastop je bil slab, a je prišlo do manjših tehničnih težav. Potem pa je bilo vse pod nadzorom. Tekaško sem relativno ok, sploh glede na to, da enega dela treningov nisem naredil zaradi bolezni. Na koncu koncev glede na moje napake smo lahko zadovoljni s končnim izidom, je pa na dlani, da smo lahko še boljši, če naredimo manj napak. To je pozitivna smernica, ki nas lahko spremlja v nadaljevanju sezone.«