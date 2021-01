Lindvik nared za zaključno dejanje v Bischofshofnu

Norveški smučarski skakalecje sporočil, da se vrača v karavano za zadnjo tekmo novoletne skakalne turneje v Bischofshofnu.22-letni Norvežan je na prvi tekmi turneje v Oberstdorfu zasedel tretje mesto , nato pa ga je ustavil zobobol. Norvežanu so v Innsbrucku odstranili vneti modrostni zob, nato pa je moral zaradi drenaže v bolnišnici ostati še nekaj dni, tako da je izpustil drugo in tretjo tekmo turneje.»Končno sem zapustil bolnišnico. Po lažjem treningu sem pripravljen, da bom jutri spet skakal. Veselim se, da bom znova na skakalnici,« je na družabnih omrežjih zapisal Lindvik.Norvežan bo tako na seznamu nastopajočih v današnjih kvalifikacijah (16.30), jutrišnja zaključna tekma turneje pa se bo začela ob 16.45.Po treh tekmah novoletne turneje vodi Poljak(809,9) pred rojakom(794,7) in Norvežanom(789,3), najboljši Slovenec jena šestem mestu (770,4).