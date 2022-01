Lisičke v Kranjsko Goro iz blejskega mehurčka

Na sporedu Zlate lisice bosta ta konec tedna veleslalom in slalom. Na poligonu Podkoren se obetajo nastopi vrhunskih tekmovalk, vključno z Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo. Že drugi dan novega leta se je začela selitev Maribora v Kranjsko Goro, mariborska tehnična ekipa pa je v ponedeljek dopoldan že delala skupaj z ekipo iz Kranjske Gore na progi, z glavno pripravo snega pa so začeli v torek. V prihodnjih dneh je napovedan padec temperatur, kar naj bi omogočilo pripravo kakovostno snežne podlage.

Selitev iz Maribora v Kranjsko Goro, kar se je zgodilo že tretjič zaporedoma, je največ dela povzročilo z logistiko in iskanjem prenočišč. Zaradi velike zasedenosti hotelov v Kranjski Gori bodo tekmovalke in podporno osebje prenočevali na Bledu.

»Vse tekmovalke in ekipe bodo bivale v blejskih hotelih, kjer bomo zanje organizirali rdeči mehurček, v katerem bomo imeli popoln nadzor nad covidnimi ukrepi,« je povedala Manja Koklič, vodja nastanitev.

Po besedah Klemna Grgiča, vodje akreditacij, bodo za tekmovalke in njihove ekipe akreditacijsko pisarno na Bledu odprli že v sredo, ko so napovedani prvi prihodi ekip. Za rumeni mehurček, v katerem bodo novinarji, in modri organizacijski, pa bosta odprti pisarni v Kranjski Gori, kjer bo tudi covidni center. V Podkorenu so že začeli postavljati ciljno areno. V njej bo tudi tribuna, vendar le za vabljene goste, ki bodo vsi akreditirani. Sicer na 58. Zlati lisici ne bo gledalcev.

Srečko Vilar je generalni direktor Zlate lisice. FOTO: Tadej Regent/Delo

Kulturni prireditvi v Mariboru

V cilju tako tudi ne bo tradicionalnega šotora VIP, pač pa le šotora za tekmovalke in novinarsko središče. Generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar sicer obljublja, da bodo v petek in soboto popoldan v Mariboru pripravili kulturno prireditev, saj želijo vsaj tako poudariti, da je Zlata lisica mariborska prireditev.

Lanska Zlata lisica je bila nekaj posebnega, saj so izpeljali dva veleslaloma. Na obeh je slavila Italijanka Marta Bassino, ki v tej sezoni še ni pokazala, česa je sposobna. Švicarka Michelle Gisin je bila na obeh tekmah na odru za zmagovalke s tretjim in drugim mestom, Francozinja Tessa Worley je bila enkrat druga, na oder za zmagovalke pa se je zavihtela tudi domačinka iz Podkorena Meta Hrovat, ki je s tretjim mestom ponovila dosežek z Zlate lisice leto pred tem, ko je bila na veleslalomu prav tako tretja.

Zlata lisica bo v Kranjski Gori namesto v Mariboru vsega skupaj desetič. Lisičke so se na nadomestnem prizorišču pod Vitrancem pomerile že v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021. Zadnja izvedba tekmovanja v Mariboru je bila leta 2019. Takrat so se smučarke pomerile na zadnji tekmi pred odhodom na Švedsko na svetovno prvenstvo v Areju, kjer je Ilka Štuhec na drugem svetovnem prvenstvu po vrsti osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku.

Letošnja Kranjska Gora bo pomenila predzadnjo žensko postajo svetovnega pokala v tehničnih disciplinah pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Zadnji ženski veleslalom pred Pekingom bo 25. januarja na Kronplatzu, zadnji ženski slalom pred odhodom na Kitajsko pa bo pod žarometi 11. januarja v Flachauu. Shiffrinova ima pred veleslalomom in slalomom v Kranjski Gori na vrhu skupnega seštevka 115 točk prednosti pred Vlhovo, ki v slalomskem seštevku vodi s prednostjo 140 točk pred Shiffrinovo. Američanka, ki je zaradi okužbe s koronavirusom izpustila Lienz, vodi v veleslalomskem seštevku, prva izzivalka Švedinja Sara Hector zaostaja zgolj 18 točk.

Slovenke v solidnem položaju

Vlhova, ki je lani osvojila svoj premierni veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, je od novembra slavila na štirih slalomih od petih (dvakrat v Leviju, Lienz in Zagreb), le v Killingtonu se je pred Vlhovo uvrstila Shiffrinova, ki je sicer s 46 slalomskimi zmagami daleč pred slovaško tekmico (16). Na veleslalomih je uvodni zmagi vpisala Shiffrinova (Sölden, Courchevel), na drugem veleslalomu v Courchevelu je slavila Hectorjeva, v Lienzu pa je odsotnost Shiffrinove izkoristila francoska veteranka Tessa Worley.

Izkušene Worleyjeve ne gre kar tako odpisati. S 15 veleslalomskimi zmagami je najuspešnejša med še aktivnimi smučarkami, 14 zmag v tej disciplini ima Shiffrinova. Francozinja je veleslalomsko konkurenco pokorila tako v Kranjski Gori (2012) kot v Mariboru (2017). Vlhova je leta 2020 v Kranjski Gori zmagala na slalomu ter bila druga na veleslalomu, v Mariboru pa si je leta 2019 prvo mesto na veleslalomu delila s Shiffrinovo, ki ima iz Kranjske Gore dve zmagi, slalomsko in veleslalomsko, iz Maribora pa štiri, od tega tri slalomske.

Pred Zlato lisico imajo Slovenke soliden položaj. Andreja Slokar in Ana Bucik sta del slalomske prve jakostne skupine, članica veleslalomske petnajsterice pa je domačinka Meta Hrovat. Slokarjeva je s 17. mestom najvišje uvrščena Slovenka po skupno 17 tekmah. Sto točk je osvojila 13. novembra z zmago na edini paralelni tekmi. Na prvem od dveh slalomov v Leviju je bila tik pod stopničkami na četrtem mestu, v Killingtonu konec novembra je bila deseta, tik pred Zlato lisico pa je odstopila v dveh finalnih vožnjah.

V slalomskem seštevku je z osmim mestom najboljša Slovenka Bucikova, s štirimi uvrstitvami v slalomsko dvanajsterico. Slokarjeva je 11., slalomske točke sta osvojili tudi Neja Dvornik in Meta Hrovat. Od petih Slovenk, ki so v tej zimi v veleslalomske točke, je v seštevku discipline najvišje 16. Hrovatova, ki je bila v Söldnu šesta, v Lienzu pa deseta.