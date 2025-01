McGrath po podvigu ni skrival solz: To je bila velika psihična bitka

Slalom za svetovni pokal v Wengnu se je razpletel povsem po željah norveških alpskih smučarjev, ki so zasedli vsa tri mesta na zmagovalnem odru. Na najvišjo stopnico se je zavihtel Atle Lie McGrath, na drugo Timon Haugan (+ 0,18), na tretjo pa Henrik Kristoffersen (+ 0,29).

»To je zelo čustvena zmaga. Nazadnje sem bil na vrhu pred tremi leti, v tej sezoni mi je dobro kazalo že v Madonni di Campiglio in Adelbodnu, kjer pa se mi ni izšlo po željah. Zaradi tega sem bil tokrat pod velikim pritiskom. Po vodstvu na prvi progi sem si rekel, da moram tudi v drugo smučati hitro, nekaj pa mi je govorilo, da ne bo šlo. To je bila velika psihična bitka, moral sem se boriti sam s sabo,« je odleglo McGrathu, potem ko je po prihodu v cilj na semaforju rezultatov pred svojim imenom in priimkom zagledal številko 1.

»Zares sem vesel, da sem zmagal, in to na tej legendarni tekmi v Wengnu! Z besedami težko opišem, kako zelo sem srečen. Moje veselje je toliko večje, ker sta mi družbo na slovesni razglasitvi delala rojaka Timon in Henrik,« je po tretji zmagi v svetovnem pokalu od silne sreče kar žarel 24-letni Norvežan.

Za tremi »Vikingi« so se zvrstili trije Švicarji: 4. Tanguy Nef (+ 0,33), 5. Loic Meillard (+ 0,46) in 6. Daniel Yule (+ 0,49), na sedmem in osmem mestu pa sta tekmo končala Avstrijca Marco Schwarz (+ 0,53) in Manuel Feller (+ 0,60).

Na štartu tokrat ni bilo nobenega Slovenca.