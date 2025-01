Smučarka odgovarja kritikom: Postalo bi jim slabo

Avstrijske alpske smučarke so zaradi slab(š)ih dosežkov v domovini na udaru kritik. V Garmisch-Partenkirchnu je bila minuli konec tedna od naših severnih sosed v smuku najboljša Ariane Rädler na sedmem mestu, v superveleslalomu pa je najvišje posegla devetouvrščena Stephanie Venier, kar je bilo veliko manj, kot so si pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Saalbachu (med 4. in 16. februarjem) obetali njihovi navijači.

»Razumem, da si želijo boljše dosežke, toda vseeno se mi ne zdi prav, da nas tako raztrgajo,« se je odzvala Venierjeva in najostrejšim kritikom odgovorila: »Naj se sami enkrat postavijo v štartno hišico. Po mojem bi jim postalo slabo, ko bi pogledali navzdol ...«

Podobno razmišlja tudi njena reprezentančna kolegica Ricarda Haaser. »Dnevno poslušamo kritike, ki nam jih namenjajo trenerji in drugi. Na ta način se že ne bomo izboljšale,« je zmajevala z glavo 31-letna Avstrijka in ob tem pribila, da na treningih ne poležavajo v naslonjačih. »Zagotovo ne zapravljamo denarja, kakor nekateri pišejo. Vse trdo treniramo, toda konkurenca v svetovnem vrhu je tako ostra, da se mora za stopničke pokriti prav vse,« je še dejala Haaserjeva.