Lindsey Vonn: To je za mlada dekleta, ne zame ... (VIDEO)

Ameriška smučarska kraljica Lindsey Vonn je s svojo (uspešno) vrnitvijo na tekme za svetovni pokal po skoraj šestih letih odsotnosti presenetila vse po vrsti – tudi sebe. V St. Antonu se je minuli konec tedna z umetnim kolenom izkazala s šestim mestom v smuku in četrtim v superveleslalomu. pri čemer je le za 0,32 sekunde zgrešila uvrstitev na zmagovalni oder.

»Zelo sem presenečena in obenem izjemno vesela. Zdaj sem v optimalnem položaju za prihodnji konec tedna,« je 40-letna šampionka iz St. Paula v Minnesoti svoj pogled po preizkušnjah v Avstriji že usmerila proti Cortini d'Ampezzo, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu naslednja smuk in superveleslalom. »Cortina je moje najljubše prizorišče,« je poudarila Vonnova.

V St. Antonu se je včeraj iskreno veselila zmage svoje 18 let mlajše reprezentančne kolegice Lauren Macuga. »Noro! Lauren mi je že novembra ob vrnitvi v ekipo takoj padla v oči. Brez strahu, ogromno moči, svetla prihodnost,« je razkrila Vonnova, ki je za razliko od mnogih tekmic zavrnila odhod na zabavo v klub Krazy Kanguruh nekdanjega avstrijskega asa Maria Matta. »To je za mlada dekleta, sama sem raje s psom v hotelu ...«