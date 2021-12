Marco Odermatt najhitrejši, Slovenci ostali praznik rok

Švicar Marco Odermatt je zmagovalec današnjega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev. V Beaver Creeku je za šesto zmago v karieri zanesljivo ugnal Avstrijca Matthiasa Mayerja in presenetljivo tretjega Kanadčana Brodericka Thompsona. Martin Čater (+2,83) je kot edini Slovenec prismučal do cilja in zgrešil točke na 34. mestu.

Mayer je po zmagi na smuku v Lake Louise pretekli konec tedna tokrat za zmagovalcem zaostal za 78 stotink sekunde, še za 17 stotink več pa je zaostal Thompson s številko 35. Za 24-letnega Odermatta je bila to šesta zmaga v karieri, od tega tretja v superveleslalomu in druga v Beaver Creeku v tej disciplini. Pred dvema letoma je prav na tem ameriškem prizorišču slavil prvo zmago v karieri. Danes je petnajstič v karieri stal na odru za zmagovalce, letos pa je že dobil uvodno veleslalomsko tekmo v Söldnu.

Trije Slovenci odstopili pred ciljem

Slovenci se na prvi od štirih tekem v Beaver Creeku niso izkazali. Po 11. mestu na smuku v Lake Louisu je Boštjan Kline tokrat ostal brez uvrstitve po odstopu pred drugim vmesnim časom. Podobna zgodba se je ponovila pri Mihi Hrobatu, ki je bil sicer zelo hiter. Nejc Naraločnik je odstopil tik pred ciljem, a je bil že tako prepočasen, da bi lahko osvojil kakšno točko.

V Beaver Creeku bo v petek še en superveleslalom, v soboto in nedeljo pa bosta na vrsti še dva smuka.

Izidi:

1. Marco Odermatt (Švi) 1:08,61

2. Mathias Mayer (Avt) +0,78

3. Broderick Thompson (Kan) +0,95

4. Andreas Sander (Nem) +0,98

5. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,02

6. Alexis Pinturault (Fra) +1,13

7. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) +1,14

8. Justin Murisier (Švi) +1,26

9. Mattia Casse (Ita) +1,32

10. Gino Caviezel (Švi) +1,39

34. Martin Čater (Slo) +2,83

Skupno (4):

1. Marco Odermatt (Švi) 250 točk

2. Matthias Mayer (Avt) 180

3. Vincent Kriechmayr (Avt) 125

4. Christian Hirschbühl (Avt) 100

5. Gino Caviezel (Švi) 87

6. Žan Kranjec (Slo) 86

7. Alexis Pinturault (Fra) 85

8. Beat Feuz (Švi) 82

9. Roland Leitinger (Avt) 80

9 . Dominik Raschner (Avt) 80

22. Štefan Hadalin (Slo) 38

39. Boštjan Kline (Slo) 24