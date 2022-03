Mariboru resno grozi ukinitev Zlate lisice

Česar so se pri Smučarski zvezi Slovenije bali, se zdaj uresničuje. Osemkratna selitev v zadnjih desetih letih Zlate lisice, tradicionalnega tekmovanja za svetovni pokala alpskih smučark, z načrtovanega prizorišča na Pohorju botruje slabi volji pri mednarodni zvezi in posameznih reprezentancah, vedno znova pa je v zadnjem hipu zahtevala hitre logistične rešitve.

In tako je Michael Vion, generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je nazadnje obiskal tudi planiški praznik, sporočil vodilnim iz slovenske krovne smučarske organizacije, da v tekmovalni koledar svetovnega pokala za prihodnjo sezono prav zaradi teh pogostih selitev ne nameravajo vključiti mariborske tekme v alpskem smučanju. Povrh je na seznamu kandidatov za tekme precej novih prizorišč. »Predvsem pa želijo poleg obljub na terenu videti konkretne tehnične rešitve, ki jih do danes še ni,« so zapisali pri SZS.

In kot dodajajo na naši zvezi, si močno želijo obdržati tradicionalno prireditev, zato so že vključili Mestno občino v neposredno organizacijo tekme, kar pomeni, da bo treba bolj resno in odgovorno reševati nastale težave. Pa bodo to v prihajajočih dneh usklajevanja koledarja na sestanku v Saalbachu, avstrijskem prizorišču svetovnega prvenstva v alpskem smučanju 2025, upoštevali? Da le ne bo prepozno ...