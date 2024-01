Mateja Svet: Še vedno rada smučam, toda v tej zimi še nisem bila na snegu

V nadaljevanju preberite:

Na prizorišču 60. Zlate lisice so se srečale tri nekdanje slovenske zmagovalke na tem tekmovanju. Posebej smo se pogovarjali z Matejo Svet. Kako se sedemkratna športnica leta Slovenije, kar je v tem izboru rekordno število lovorik, spominja svojih tekem v Mariboru in Kranjski Gori? Kaj si želi glede prihodnosti Zlate lisice? Kako danes spremlja alpsko smučanje in druge športne panoge? Kje si privošči oddih na smučeh?