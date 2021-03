Megla in sneg preprečila izvedbo tekme

Dominik Paris je bil najhitrejši do odpovedi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Martin Čater je zaostal več kot sekundo in pol. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Moški smuk za svetovni pokal v Salbaachu je bil po nastopu devetih tekmovalcev zaradi megle in sneženja prekinjen ter nato odpovedan. Najbolje je sicer kazaloItalijan je bil za sedem stotink hitrejši odin za 65 od rojaka. Vodilni v smukaškem seštevku Švicarje bil četrti. S številko štiri je nastopil, ki je imel sedmi čas (+1,58).Razmere so se nato toliko poslabšale, da so bili organizatorji prisiljeni tekmo prekiniti. Vidljivost se je zelo zmanjšala, začelo je tudi močno snežiti. Po več kot enournem čakanju je bila tekma dokončno odpovedana. V soboto bo v Saalbachu še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.