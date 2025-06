Mikaela Shiffrin: ob diplomi poseben spomin na očeta

Očetovski dan, 15. junija, je zlasti onstran Atlantika močno podčrtan na družinskih koledarjih. In tako je tudi pri prvi zvezdnici smučarskih strmin Mikaeli Shiffrin. Američanka je namreč pred petimi leti doživela tragedijo v družini, ko je njen oče izvajal popravilo na strehi domače hiše, padel, nato pa nekaj dni pozneje zaradi hudih poškodb v predelu glave preminil. Zgodilo se je sredi zime, sijajne ameriške smučarke nato dolgo ni bilo več med tekmovalno karavano.

Seveda se ji ob pomembnih datumih spomin na očeta vedno posebej vrne, tako je bilo tudi na to nedeljo, ko je prejela častno diplomo fakultete v Darthmouthu. Ob tem se je spomnila očeta in na družbenem omrežju šaljivo zapisala: »Dragi oče! Kdo bi si mislil, da imamo zdaj dva dr. Shiffrina v družini: eden je študiral več kot 12 let, drugi pa drvi s smučmi po hribu navzdol ... Pogrešam te, vedno.«

Svetlolasa Američanka je sicer s 101 zmago v svetovnem pokalu po številu teh rekorderka v alpskem smučanju, ima dve zlati olimpijski kolajni ter osem naslovov svetovne prvakinje. Tridesetletnica živi v Innsbrucku skupaj s fantom, sicer norveškim smučarskim reprezentantom Aleksandrom Aamodtom Kildejem.