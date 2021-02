Misli mu vse bolj uhajajo k prvi zmagi in nordijskemu SP

2,9

točke je Anžeta Laniška včeraj v Zakopanah ločilo od norveškega zmagovalca Halvorja E. Graneruda.

Kobajaši ujel Kasaija

Zmago je v soboto slavil čedalje močnejši Japonec Rjoju Kobajaši, ki se je po debelem letu suše spet zavihtel na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu. Nazadnje je slast prvega mesta okusil konec decembra 2019 v Oberstdorfu. »Z besedami težko opišem, kako zelo sem srečen, da sem znova zmagal. Če odmislim močno sneženje, so bile razmere zelo dobre, pri mojih skokih je bilo vse v najlepšem redu,« je bil dobro razpoložen 24-letni Azijec, dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2018/19, ki se je s 17. zmago – zanimivo – na 17. mestu na večne lestvice izenačil z legendarnim rojakom Noriakijem Kasaijem. Zanjo je mlajši od bratov Kobajaši za vsega 0,3 točke preskočil drugouvrščenega Poljaka Andrzeja Stekalo, ki se je prvič udeležil slovesne razglasitve v svetovnem pokalu,: včeraj pa so ga diskvalificirali zaradi predolgih smuči.

Halvor E. Granerud je slavil že 11. zmago v sezoni.

Anže Lanišek se je veselil šestih stopničk v svetovnem pokalu.

Mesta za SP imajo zagotovljena Lanišek, Pavlovčič, D. in P. Prevc.

Halvor Egner Granerud se je z enajsto zmago za svetovni pokal na vrhu norveške lestvice zmagovalcev izenačil z Roarjem Ljøkelsøyem. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Zadovoljen tudi Pavlovčič

Vrstni red v svetovnem pokalu (21/28):

1. Granerud (Nor) 1542, 2. Eisenbichler (Nem) 1017, 3. Stoch (Pol) 864, 4. Johansson (Nor) 750, 5. Lanišek 749, 16. Pavlovčič 418, 23. P. Prevc 186, 27. Jelar 133, 31. D. Prevc 109, 44. Zajc 58, 45. C. Prevc 55, 48. Bartol 46, 54. Semenič (vsi Slo) 17.



Rezultati tekem v Zakopanah (HS-140)

Sobota: 1. R. Kobajaši (Jap) 268,9 (136.5, 134.5), 2. Stekala (Pol) 268,6 (137, 133.5), 3. Lindvik (Nor) 267,8 (133, 141.5), 4. Lanišek 266,9 (133, 135), 5. Pavlovčič 266,4 (137, 130), 17. D. Prevc 246,7 (131, 133), 18. Zajc 246,6 (135, 129), 31. Bartol 110,8 (126), 37. Jelar (vsi Slo) 107,5 (122.5).

Nedelja: 1. Granerud (Nor) 298,1 (132, 133), 2. Lanišek (Slo) 295,2 (129, 132), 3. Johansson 293,8 (125, 142), 4. Lindvik (oba Nor) 292,6 (125, 136.5), 5. Kraft (Avs) 290,2 (131, 131.5), 13. Pavlovčič 281,3 (130.5, 128), 16. D. Prevc 273,0 (127, 126), 34. Bartol 128,3 (124.5), 35. Zajc 126,0 (125), 39. Jelar 122,0 (123).

Slovenski skakalni asse očitno v Zakopanah počuti kot doma. Na največji poljski napravi je namreč še drugič v predolimpijski zimi svetovnega pokala 2020/21 poletel do drugega mesta, potem ko je moral tam – tako kot pred mesecem dni – premoč priznati zgolj tekmecu iz Norveške.Če je 17. januarja Lanišek zazaostal za vsega 2,3 točke, je včeraj razlika med »Žabo« in »Grandexom«, kakor se glasita vzdevka slovenske in svetovne št. 1, znašala zgolj 2,9 točke. To je na skakalnici Wielka Krokiew (HS-140) le malenkost več kot meter in pol. Obakrat je – zanimivo – za drugouvrščenim Anžetom pristal brkati Norvežan»Tokrat je bilo zelo tesno, pravzaprav je bilo tako že dan prej,« se je Lanišek na včerajšnji novinarsko konferenci spomnil sobotne tekme, na kateri se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom s pičlimi devetimi desetinkami zaostanka za tretjeuvrščenim Lindvikom in dvema točkama za japonskim zmagovalcem»Trdo se borim, da bi dosegel prvo zmago, toda Halvor je neverjetno močan. Vsi si prizadevamo po naših najboljših močeh, da bi ga vendarle premagali, kdo ve, morda pa mi bo to uspelo na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu (med 23. februarjem in 7. marcem). To bi bilo popolno!« so 24-letnemu Domžalčanu misli za trenutek že ušle k bližnjemu nordijskemu SP, nakar se je malce ugriznil v jezik. »Ker je do tja še nekaj časa, bom ostal miren in se osredotočil na svojo tehniko,« je razkril Lanišek.Tudi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije je dal vedeti, da že nekaj časa lovi krstno zmago, ki se mu je že večkrat izmuznila skozi prste. Letos je bil namreč že trikrat drugi (dvakrat v Zakopanah in enkrat v Innsbrucku), za nameček je decembra v Engelbergu osvojil tudi tretje mesto, tako da ima v tej sezoni že štiri uvrstitve na zmagovalni oder. Če k tem prištejemo še drugo mesto iz Visle 2019 in tretje iz Kuusama 2019, ima skupno v svetovnem pokalu že šest (posamičnih) stopničk.Z včerajšnjim podvigom se je v skupni razvrstitvi povzpel na peto mesto (z vsega točko zaostanka za četrtouvrščenim Johanssonom), doslej je zbral že 749 točk, 206 več kot v doslej najuspešnejši prejšnji sezoni, ki jo je končal na 15. mestu. Trdno na vrhu ostaja Granerud, ki ima veliki kristalni globus tako rekoč že v svoji vitrini; še posebej če tekem na odpovedani norveški turneji ne bodo nadomeščali. O tem, da bi izvedli dodatno preizkušnjo, sicer resno razmišljajo prireditelji finala v Planici.Zelo dobro pripravljenost je minuli konec tedna s petim in 13. mestom potrdil tudi(»Z izkupičkom v Zakopanah sem zelo zadovoljen.«), obakrat si je točke priskakal tudi(17. in 16.), v soboto pa se je v finale prebil še(18. in 35.). Na obeh tekmah sta bila prekratka za drugo serijo(31. in 34.) in(37. in 39.).Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je pred vrnitvijo v domovino sporočil, da bodo na SP v Oberstdorf zanesljivo odpotovali Lanišek, Pavlovčič ter brata Domen in. Petemu mestu je najbližje, ki je bil minuli konec tedna dvakrat drugi na tekmah za celinski pokal v Klingenthalu, za šesto pa se bosta konec tedna v Rasnovu udarila Bartol in Jelar. V Romunijo bodo, če bodo seveda tam pravočasno pripravili skakalnico, od naših odpotovali Bartol, Jelar,, Cene Prevc in