Muranka izboljšal Tepešev rekord, Slovenci zadržani

V Willingenu so pod streho spravili kvalifikacije za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal (z začetkom ob 16. uri). Najdlje je poletel Poljak Klemens Muranka, ki je s 153 metri za meter izboljšal prejšnji rekord naprave Mühlenkopfschanze Jurija Tepeša in Finca Janneja Ahonena. Kvalifikacije je dobil Klemensov rojak Andrzej Stekala (152 m).



Za 25-letnim Poljakom, ki je za nagrado prejel 3000 evrov, sta se zvrstila norveški nosilec rumene majice vodilnega v skupni razvrstitvi Halvor Egner Granerud (139,5 m), tretji pa je bil Nemec Markus Eisenbichler (142 m).



Od Slovencev se je v spremenljivih razmerah najbolje odrezal Tilen Bartol (137 m), ki je pristal na 22. mestu. Zanesljivo so se skozi kvalifikacijsko sito prebili tudi Bor Pavlovčič (133,5 m/27.), Anže Lanišek (122 m/34.) in Žiga Jelar (128,5 m/36.), malo pa je za svoj nastop na prvi od dveh tekem trepetal Timi Zajc (118,5 m), ki je zasedel 49. mesto.



Novinec v svetovnem pokalu Lovro Kos (106,5 m) je bil prekratek. Med 55 skakalci iz 15 držav je kvalifikacije končal na 52. mesto.

