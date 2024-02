Na 20 km je Jakov unovčil izkušnje in se zavihtel v deseterico

V češkem Novem Mestu so se vremenske razmere umirile, skoraj brezvetrje na strelišču je koristilo tudi Jakovu Faku. Na posamični tekmi na 20 kilometrov, torej v disciplini, v kateri je leta 2012 v Ruhpoldingu postal svetovni prvak, je zgrešil le en strel in tekmo končal na visokem 9. mestu.

Fak v teku ni več med najhitrejšimi, kar je pri 36 letih povsem razumljivo, zato je za vrhunski dosežek potreboval tudi vrhunski strelski nastop. Mimo tarče je poslal le en strel, na drugem streljanju je eno tarčo pustil nepokrito, preostalih 19 je šlo v polno in na koncu je bilo to dovolj za novo uvrstitev v deseterico. Fak je z zaostankom 3:35 za svetovnim prvakom Johannesom Thingnesom Boejem (z enakim strelskim izkupičkom) tekmo zaključil na 9. mestu. Svoje bogate izkušnje je izkoristil predvsem za zadnji strel, ko je lepo počakal in si znova namestil puško, nato pa pokril še zadnjo tarčo.

»Danes sem predvsem zadovoljen s smučmi. Bile so najboljše v teh dneh in hvala servisni ekipi, ki se je potrudila. To ti omogoči več. Zaostanek je še vedno velik, a smo bližje. Pri streljanju pa žal ena napaka, a težko je računati vedno samo na ničlo. Ena napaka gre skozi. Danes tekaško ni šlo bolje, višje bi se lahko zavihtel le z ničlo. Glede na začetek prvenstva je tole super,« je povedal Fak.

V top 20 tudi Dovžan

Srebro je osvojil drugi Boe, Tarjei, bronast je bil Benedikt Doll, vsi trije so zgrešili po en strel, a si je Johannes Thingnes pred bratom Tarjeijem vseeno pritekel skoraj minuto naskoka v 20 kilometrih. Na Moravskem sta se dobro odrezala tudi Miha Dovžan, ki je ob enem zgrešenem strelu zaostal 5 minut na 17. mestu, Lovro Planko je z enakim strelskim izkupičkom zaostal še dobro minuto več in končal na 32. mestu. Anton Vidmar je bil 60.

Zaradi ugodnih vetrovnih razmer na strelišču je bila to tekma, v kateri je odločal tek in Johannes Thingnes Boe je še enkrat več potrdil svojo prevlado v moškem biatlonu.

Tekma na 20 kilometrov, moški:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 45:49,0 (1)

2. Tarjei Boe (Nor) + 58,9 (1)

3. Benedikt Doll (Nem) 1:53,3 (1)

4. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 2:50,2 (2)

5. Emilien Jacquelin (Fra) 3:03,2 (1)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 3:16,2 (3)

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 3:28,7 (3)

8. Eric Perrot (Fra) 3:32,1 (3)

9. Jakov Fak (Slo) 3:35,6 (1)

10. Tomaš Mikyska (Češ) 4:14,9 (1)

17. Miha Dovžan (Slo) 5:00,4 (1)

32. Lovro Planko (Slo) 6:11,6 (1)

60. Anton Vidmar (Slo) 8:24,4 (3)