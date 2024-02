Julia Simon še do tretjega zlata, Slovenke daleč od elite

Francoska biatlonka Julia Simon je na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu osvojila že tretje zlato odličje v treh nastopih. Naslovu prvakinje z mešano štafeto in v šprintu je danes kljub kazenskemu dodala še zlato v zasledovanju.

Do srebra je prišla Italijanka Lisa Vittozzi, ki je z brezhibnim streljanjem razbila francosko falango in se s sedmega mesta po šprintu prebila na drugo. Za njo sta končali Francozinji Justine Braisaz Bouceht in Sophie Chaveaux, ki sta v zadnjem krogu zamenjali mesti. Prva je morala v kazenski krog trikrat, druga dvakrat.

Slovenski tabor bo vnovič iskal dobre posamezne odseke na tekmi, na kateri tekmovalke niso izpolnile ciljev. Neformalno prva dama biatlona na južni strani Alp Anamarija Lampič je zgrešila kar sedem strelov, v 10-kilometrskem teku sicer pridobivala, a nastop končala kot 28.

Mlada Lena Repinc na SP nabira izkušnje in je bila 43., tudi zanjo pa velja, da bi si morala privoščiti manj kot štiri napake s puško. Poloni Klemenčič pa nikakor ne uspe najti lanske forme, tokrat je zasedla 48. mesto, na strelišču pa pustila nepokrite štiri tarče.

Po slabih dosežkih na uvodnih preizkušnjah gre Slovenkam zdaj že za nohte, če bodo želele imeti predstavnico med najboljšimi 30 tekmovalkami na sklepni tekmi SP s skupinskim štartom.

Ob 17.05 bo v Novem Mestu še moško zasledovanje, na katerem bodo slovenske barve branili Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar.