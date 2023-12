Na Bloudkovi velikanki za domačo krono

Smučarska skakalca Anže Lanišek in Nika Križnar bosta v četrtek na Bloudkovi velikanki branila državna naslova. Med ekipami bo zmago branil kranjski Triglav. Tekma se bo začela ob 17.30, ob posamičnih preizkušnjah skakalcev in skakalk bo na sporedu še ekipna tekma.

Tradicionalno med božičnim premorom v svetovnem pokalu – skakalci imajo oddih med tekmami v Engelbergu in novoletno turnejo – v Planici poteka državno prvenstvo v smučarskih skokih.

Tokrat bo na sporedu v četrtek s prvo serijo ob 17.30, kvalifikacijska oziroma poskusna serija pa bo na sporedu uro in pol prej. Po posamičnih preizkušnjah predvidoma ob 19.30 sledi še ekipna tekma.

Lani sta bila v Planici najboljša Anže Lanišek (Mengeš) in Nika Križnar (Norica Žiri). Lanišek je zmagal pred Timijem Zajcem (Ljubno BTC) ter Domnom Prevcem (Triglav Kranj), Križnar pa pred Uršo Bogataj (Ilirija), ki je to sezono na porodniškem dopustu, in Emo Klinec (Norica Žiri).

Ekipni naslov je osvojil kranjski Triglav v postavi Žiga Jelar, Domen in Peter Prevc ter Mark Hafnar. Največ naslovov zimskega državnega prvaka v samostojni Sloveniji ima med skakalci Primož Peterka, šest, sledita mu Peter Prevc in Robert Kranjec s po petimi naslovi. Med skakalkami, državna prvenstva potekajo od sezone 2002/03 naprej, ima največ naslovov Maja Vtič, prav tako šest, več kot dva ima še Ema Klinec, tri.