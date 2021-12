Na Kitajskem se pripravljajo na izbruh okužb v olimpijskem mehurčku

Kitajski uradniki so v četrtek povedali, da so pripravljeni na izbruh okužb z novim koronavirusom znotraj olimpijskega mehurčka. Pripravljeni so načrti za premestitev športnikov, ki kažejo znake bolezni, v določene bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v tem trenutku je mogoče napovedati, da bodo za februarske olimpijske igre veljali zelo strogi ukrepi za zajezitev okužb. Navijačem in ljubiteljem športa iz tujine ne bodo dovolili vstopa na Kitajsko, vsi akreditirani udeleženci pa se bodo ves čas bivanja na Kitajskem prisiljeni zadrževati v »zaprtem sistemu mehurčkov«.

»Vsekakor bodo okužbe in obstaja možnost izbruha majhnega grozda,« je na srečanju z novinarji dejal pristojni za nadzor okužb na olimpijskih igrah v Pekingu Huang Chun in dodal, da bo veliko število vpletenih ljudi pomenilo »zelo veliko tveganje za prenos«.

»Določeno število pozitivnih primerov bo,« je dejal drugi član organizacijskega odbora Han Zirong: »To je dogodek z veliko verjetnostjo.«

Pojav okužb pomeni tudi izgubo službe

Po splošnem prepričanju velja Kitajska za državo, v kateri so bili odkriti prvi primeri okužb s covidom-19. S strogo strategijo »nič covida«, ki vključuje stroge omejitve na mejah, ciljno usmerjena zaprtja območij, dolgotrajne karantene in tehnologijo za sledenje prebivalstva, so zamejili epidemijo.

Že en sam primer lahko privede do hitre uvedbe ukrepov in uradniki, za katere se domneva, da jim ni uspelo nadzorovati covida-19, pogosto izgubijo službo, navaja agencija AFP. Gostovanje velikega števila tujcev na zimskih olimpijskih igrah za kitajske oblasti pomeni zelo veliko tveganje.

Za vse udeležence olimpijskih iger je predpisano obvezno cepljenje, kar je osnovni predpogoj za prihod na Kitajsko. Vsi športniki in člani delegacij se bodo dnevno prisiljeni testirati in spremljati svoje zdravstveno stanje. Za zdaj je cepljenje s poživitvenim odmerkom zelo priporočeno zaradi izbruha okužb z novo zelo nalezljivo različico omikron, in ne obvezno.

Kot je mogoče razbrati iz smernic, bodo na tribune in v ciljne arene dovolili prihod omejenemu številu domačih gledalcev.

»Priporočamo, da s ploskanjem spodbujamo športnike, gledalcem pa ne priporočamo, da bi si med navijanjem sneli zaščitne obrazne maske, da bi peli ali kričali,« je dejal Han.

Športniki, ki bodo pozitivni na okužbo z novim koronavirusom, ne bodo smeli več sodelovati na igrah. Asimptomatske bolnike bodo poslali v karantenske ustanove na kraju samem, bolnike s simptomi pa v bolnišnice v Pekingu in Zhangjiakouju, ki so namenjene zdravljenju bolnikov s covidom-19, je dejal Huang.

Ustanovili so oddelke za zdravljenje zdravstvenih težav športnikov, in sicer v štirih pekinških bolnišnicah in skupno 88 ambulantah na kraju samem na treh olimpijskih prizoriščih, je povedal uradnik pekinške zdravstvene komisije Li Ang.