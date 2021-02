Na startu je Ilko zeblo, ker je bil »fajn prepih«

Corinne Suter. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

je nova svetovna prvakinja v smuku. Po treh kolajnah na svetovnih prvenstvih je Švicarka končno osvojila najžlahtnejšo. Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo je srebro pripadlo Nemki, po zlatu na superveleslalomu je bron osvojila rojakinja Suterjeveje bila 14.,22.Suterjeva, lastnica malega smukaškega globusa v minuli sezoni, je svetovna prvakinja postala po zaslugi najboljše predstave v spodnjem delu proge. Weidlejeva je za svojo prvo kolajno na SP potrebovala dve desetinki sekunde več. Kot prva Nemka po(2013) ima smukaško kolajno na SP.Gut-Behramijeva je osvojila še sedmo kolajno na SP za izenačitev rekorda med Švicarkami z. Njen zaostanek za zmagovalko je znašal 37 stotink.Deset tekmovalk se je zvrstilo v eni sekundi. Čehinja, olimpijska superveleslalomska prvakinja, je svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju zgrešila za pičlih sedem stotink sekunde.Suterjeva, ki je pred dvema letoma v Areju zaostala zgolj za Štuhčevo, je postala prva Švicarka po(1989) s smukaško zmago na SP. Tako kot v Areju je tudi v Cortini osvojila kolajni v obeh hitrih disciplinah, kar je pred Suterjevo uspelo le Američanki. Superveleslalom je bil prvič del programa SP leta 1987.Upoštevajoč slovensko prevlado na ženskih smukih na svetovnih prvenstvih, so bila pričakovanja ljubiteljev alpskega smučanja v Sloveniji zelo velika.je bila leta 2015 v Beaver Creeku prva Slovenka z naslovom svetovne prvakinje v kraljevski disciplini. Štafeto je nato že na naslednjem prvenstvu uspešno prevzela Ilka Štuhec, ki je smukaško konkurenco pokorila leta 2017 v St. Moritzu, nato pa je kot prva smukačica v 30 letih na SP v Areju leta 2019 uspešno ubranila krono za še drugi naslov svetovne prvakinje.V Cortini d'Ampezzo je napadala tretji zaporedni naslov. V zgodovini se še nikoli ni zgodilo, da bi smučarka ali smučar na treh zaporednih svetovnih prvenstvih osvojila ali osvojil naslove v smuku. In tako bo ostalo tudi po Cortini d'Ampezzo.Štuhčeva je bila konkurenčna najboljši le v zgornjem delu, nato pa se je začel kopičiti zaostanek. Zaostanek 1,30 sekunde je v cilju pomenil, da najboljša slovenska smukačica ne bo del prve deseterice.V prvi izjavi za TV Slovenija je razočarana, še najbolj nad rezultatom. »O sami vožnji nimam kaj reči, po tretjem merjenju vmesnega časa sem naredila napako, a sem vseeno mislila, da bo boljše na koncu, kar se rezultata tiče.«Nastopila je s startno številko 17 z nahrbtnikom velikih pričakovanj in poškodbe desnega gležnja, zaradi katere je izpustila zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom v Garmisch-Partenkirchnu.»Moram reči, da me je na startu malo zeblo, ker je bil 'fajn prepih'. A smo zunaj, na to nimamo vpliva. Poskusila sem dati vse od sebe, kolikor je šlo, potem se včasih seveda zgodi tudi kakšna napaka. Ta danes, po tretjem merjenju vmesnega časa, me je stala kar nekaj, časovno gledano. A sem se borila dalje, dala od sebe, kar sem imela in to je to. Zadovoljna ravno ne morem biti. Nisem pa razočarana s pristopom in vožnjo,« je v cilju pojasnila po tekmi, zaradi katere je prišla na svetovno prvenstvo.Na startu sta bili dve Slovenki. Zaostanek Ferkove je znašal 2,26 sekunde. Po progi Olympia delle Tofane se je spustilo 31 tekmovalk.»Popolnoma nič si ne očitam glede pristopa, smučanja in borbenosti od starta do cilja. Prve tri tekmovalke bodo zasluženo prejele medalje, škoda pa, da ni med njimi Slovenije,« je dejala Ferkova.Odsotnost Italijankeje izkoristila Suterjeva, edina, ki je bila v sezoni 2020/21 na smukaških progah kos Goggii. Italijanka je dobila štiri od pet smukov od začetka sezone, na uvodnem jo je prehitela le Suterjeva.Štuhčeva tokrat ni bila izrazita favoritinja. Pred Cortino je bila najbližje stopničkam s četrtim mestom na uvodnem smuku, kar je bila najboljša uvrstitev Štuhčeve od SP februarja 2019, ko je zadnjič zmagala na tekmah najvišje ravni.Čez 358 dni bodo na Kitajskem zimske olimpijske igre, na katerih bo Štuhčeva lovila svojo prvo olimpijsko kolajno.