Najpogostejše napake pri izbiri smučarske opreme

Zima se je šele dobro začela, ampak slovenski vrhovi že kličejo po novih pustolovščinah. Smučišča so že pred tedni uspešno zagnala svoje naprave, in če še niste naredili prvih zavojev po belih strminah, je skrajni čas, da začnete načrtovati.

Pripravljeni od glave do pet

Priprave na smučarsko sezono se praviloma začnejo že jeseni, vendar brez skrbi – nikoli ni prepozno. S pomočjo nasvetov pravih strokovnjakov boste zapisali nov list v svojem smučarskem življenjepisu.

Začnimo s pregledom opreme. Špela Pretnar, nekdanja vrhunska alpska smučarka, je za Varuha zdravja pripravila pravi vodnik za pravilno nabavo opreme za vso družino. V svojem izčrpnem mini vodniku je med drugim opisala nekaj najpogostejših napak pri nakupovanju smučarske opreme. Tako je na primer poudarila, naj pri nabavi najprej premislite, ali res potrebujete profesionalno opremo: »Do sebe moramo biti toliko pošteni, da najprej ocenimo svoje znanje smučanja. Napaka, ki jo opažam pri dobrih smučarjih, je ta, da si marsikdo želi profesionalno opremo. Na njej niti jaz, ki sem bila včasih odlična smučarka, ne bi mogla več dobro izpeljati zavoja. Za takšno opremo potrebuješ tudi določeno hitrost, ki je na turističnih progah z veliko smučarji ne moreš doseči,« svetuje Pretnarjeva, ki med drugim tudi pojasni, kako trda mora biti smučka in kako pravzaprav izbrati najbolj primerne pancerje.

V vodniku, ki ga lahko najdete TUKAJ, je med drugim tudi podrobno razložila, kakšno opremo potrebujejo začetniki, predvsem otroci.

FOTO: Vzajemna

Bodo vaše noge zdržale?

Pri smučanju obremenimo predvsem mišice nog, zato je v prvi vrsti pomembno, da še pravi čas poskrbimo, da bodo zdržale večurni napor. Prav dobra telesna pripravljenost je ključnega pomena za varno rekreacijo, zato so se pri Varuhu zdravja povezali z osebnim trenerjem Blažem Mihevom, ki je pripravil prav posebne vaje za priprave na smučanje.

Smučanje je specifična športna disciplina, in čeprav ste skozi leto fizično dejavni, je priporočljivo, da se posvetite ustreznim pripravam. Poleg tega strokovnjaki tudi svetujejo, da vsaj v prvih dveh dneh smučarskih počitnic ne pretiravate in svojemu telesu tako omogočite, da se postopoma prilagodi novem tempu.

Med pripravami na smučanje ne smete zanemariti bolečin. Če ste si pred kratkim poškodovali koleno ali pa imate v njem zaradi gibanja bolečine, sledite navodilom Špele Jakša, ki je za Varuha zdravja pripravila nekaj zares nežnih vaj, ki jih lahko izvajate že takoj po poškodbi, in vaje za obremenitev, ki jih lahko opravljate, če pri izvajanju prvih vaj ne čutite nobenih bolečin. V videu boste spoznali položaj za popolno razbremenitev kolena in enostavne vaje za stimulacijo ustreznih mišic.

Foto Depositphotos

Več vaj za dobro počutje V spletni telovadnici Varuha zdravja so na voljo številne vadbe, ki si jih lahko ogledate v živo ali za nazaj. Izbirate lahko med jogo, pilatesom, aerobiko, treningi za moč in še veliko več. S pomočjo različnih strokovnjakov lahko okrepite svoje telo in izberete vadbo, ki vam najbolj ustreza, ali poiščete čisto nove možnosti za rekreacijo. In vse to v varnem zavetju vašega doma. Vadite lahko neomejeno, tako da lahko posamezne treninge prilagodite svojemu času in želji po napredku. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Z varuhom zdravja do več zimskih radosti

V Varuhu zdravja, Vzajemni, so poskrbeli tudi za ugodne smučarske vozovnice in posamezne druge aktivnosti, s katerimi si boste popestrili zimsko rekreacijo. Preverite, katere so njihove glavne ugodnosti, in če še niste njihov član, pohitite s prijavo.

Foto Depositphotos

Cenejše smučarske vozovnice

Na smučiščih Kranjska Gora, Mariborsko Pohorje in Cerkno lahko člani programa zvestobe Varuh zdravja s kartico Varuh zdravja v smučarski sezoni 2021/2022 izkoristijo popust na redne cene smučarskih vozovnic, in sicer:

15-odstotni popust pri nakupu dnevne smučarske vozovnice za vse starostne kategorije celodnevnih vozovnic (odrasli, mladina, študenti, seniorji, otroci, invalidi) za smučišče Mariborsko Pohorje;

10-odstotni popust za smučišče Cerkno in Kranjska Gora.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

​

FOTO: Vzajemna

Tečaji smučanja za otroke

V tečaje alpskega smučanja za otroke sprejemajo otroke od starosti 5 let do tistih, ki še niso dopolnili 15 let. Razvrščeni so v posamezne skupine glede na smučarsko predznanje. Tečaj vključuje osnovne smučarske korake za najmlajše in začetnike ter prikaz in piljenje tehnike za otroke, ki imajo določeno raven predznanja smučanja.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Foto Depositphotos

Tečaj teka na smučeh za odrasle

V tečaj teka na smučeh se lahko prijavijo odrasli oziroma osebe starejše od 15 let. Odločijo se lahko za osnovni in nadaljevalni tečaj, del katerega sta prikaz in osnove učenja klasične ali drsalne tehnike.

Prosta mesta so trenutno na voljo samo še na Arehu, tako pri tečaju smučanja za otroke kot pri tečaju teka na smučeh. Včlanite se v program zvestobe Varuh zdravja in pohitite s prijavami.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Še niste član Varuha zdravja? Varuh zdravja je edinstven program aktivnega varovanja zdravja. Z njim Vzajemna vaše zdravje ne le zavaruje, temveč vam pomaga zanj tudi skrbeti in ga ohranjati. Z vključitvijo v program boste pridobili kartico in uživali v ugodnostih programa aktivnega varovanja zdravja: brezplačen vstop v spletno telovadnico

pomoč pri iskanju specialistov in druge zdravstvene informacije

popusti za razvajanje, opremo za šport in aktivne počitnice

darila za zveste stranke

brezplačne preventivne zdravstvene storitve

in še veliko več Prijavite se v program Varuh zdravja.

FOTO: Vzajemna

Nagradna igra: potegujte se za smučarsko opremo

Pri Varuhu zdravja so poskrbeli še za eno izjemno zimsko priložnost: sodelujte v nagradni igri in se potegujte za čudovite smučarske nagrade. V nagradnem skladu so vključeni smučarski komplet Peak Performance, otroške smučarske čelade in očala, kape za smučarski tek, podkape, trakovi, strgala za led in tudi smučarske vozovnice za smučišče Cerkno.

Nagradna igra poteka do 9. 2. 2022.

Več o nagradni igri.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna