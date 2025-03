Po norveškem škandalu napočil čas za nov začetek smučarskih skokov

Se spomnite, kako se je konec decembra razpletla tekma smučarskih skakalcev v Oberstdorfu? In kako so se na uvodni postaji novoletne turneje odrezali Slovenci? Naj vam pomagam: izbranci glavnega trenerja naše reprezentance Roberta Hrgote so na veliki napravi pod Senčno goro skupaj osvojili zgolj 24 točk za svetovni pokal, najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec pa je bil Anže Lanišek na 15. mestu ...

To je bil začetek za pozabo, ki pa se je po bolj kot ne povprečnem štartu sončnoalpskih orlov v predolimpijsko sezono 2024/25 tudi napovedoval. Toda Hrgota se – vsaj navzven – ni pretirano vznemirjal. S svojimi pomočniki, Miranom Zupančičem, Gašperjem Berlotom in neutrudnim Janijem Grilcem, ki kot trener svetovalec z bogatimi izkušnjami še vedno po svojih močeh pomaga strokovnemu štabu, so vztrajali na svoji poti in verjeli v zastavljeno delo, ki je začelo dobivati šampionske obrise.

Slovensko zastopstvo je bilo s petimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi, celo najuspešnejše na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Le kdo bi si upal še pred kakšnim mesecem pomisliti na kaj takšnega?

Slovenski voz je še zmeraj najmočneje vlekel Lanišek, ki ostaja naš najstanovitnejši mož, pri vleki pa so mu čedalje bolj pomagali reprezentančni kolegi. Po težavnem začetku in dveh grdih padcih, ki bi marsikomu vsaj v podzavesti pustila določene posledice, so krila spet zrasla Domnu Prevcu. Potem ko je omenjeno tekmo v Oberstdorfu končal zunaj finala, se je v nadaljevanju novoletne turneje – kot nam je zaupal v pogovoru – pri njem zgodil znameniti »klik«.

»Spoznal sem, da tako ne gre več naprej. Rešitve sem začel iskati znotraj sebe. Začel sem zaupati sebi in svoji opremi, posledično sem začel uživati na tekmah,« je razkril prelomni trenutek, po katerem je začel stopnjevati svoje nastope. Kdor ga je odpisal, se je uštel. Glavni vrhunec zime, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Trondheimu, je pričakal sijajno pripravljen in na najpomembnejši tekmi sezone zablestel v vsem sijaju, potem ko si je prepričljivo priskakal zlato lovoriko na veliki napravi.

Domen Prevc bi lahko naslovu svetovnega prvaka z velike skakalnice v Trondheimu dodal še mali kristalni globus za najboljšega letalca na smučeh. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Že pred tem je prispeval viden delež k srebrni kolajni Slovenije na preizkušnji mešanih ekip in zlati na moštveni tekmi. Tako se je najmlajši od bratov Prevc vrnil v domovino s tremi odličji, prav toliko jih je na prvenstvu osvojila tudi Domnova sestra Nika Prevc. Naše zastopstvo je bilo na koncu s petimi žlahtnimi kovinami, od tega štirimi najžlahtnejšimi, celo najuspešnejše na skakalnicah v Trondheimu. Le kdo bi si upal še pred mesecem pomisliti na kaj takšnega?

Na žalost je prvenstvo prav po Prevčevem zmagoslavju zasenčil velik škandal, potem ko je prišlo na dan, kako so Norvežani predelovali že čipirane drese, kar seveda ni dovoljeno. Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so zaradi tega po tekmi diskvalificirali svetovnega prvaka s srednje naprave Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga, nekaj dni pozneje so ju – kakor še tri njune reprezentančne kolege in vodilne v reprezentanci z glavnim trenerjem Magnusom Brevigom na čelu – suspendirali do konca sezone.

To je hud udarec za smučarske skoke, na katere je padel velik črn madež, ki ga bo težko hitro zbrisati. Obenem je to priložnost za nov začetek. Da pristojni sestavijo pravila, ki jih ne bo več mogoče tako izigravati kot v preteklih letih. Odločitev, po kateri imajo lahko skakalci do konca zime le še po en tekmovalni dres, ki ga oddajo po nastopu in prejmejo pol ure pred naslednjo preizkušnjo, je gotovo korak v pravo smer, s strožjimi kaznimi za kršitelje pa bi tudi preprečili marsikatero goljufijo.