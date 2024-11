Jeseničani zmagali in skočili na drugo mesto

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Cortino s 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Jeseničani so med tednom v obračunu ekip z vrha lestvice gostovali v Sisku in po vodstvu z 2:0 izgubili po kazenskih strelih z 2:3.

Danes so na domačem ledu gostili ekipo s sredine lestvice Cortino. Scenarij je bil na začetku podoben kot na prejšnji tekmi, saj so železarji v uvodni tretjini povedli z 2:0, zadela sta Santeri Sillanpää, ko so imeli domači na ledu dva igralca več, ter Gregor Koblar.

V drugi tretjini so sprva vodstvo že povišali, a so sodniki gol po ogledu posnetka razveljavili. Nekaj minut zatem je Cortina znižala, a so nato železarji dosegli še regularen tretji gol, uspešen je bil Žan Špari Leben.

V zadnji tretjini so domači zadržali prednost, ob koncu pa ob izključitvi ponudili možnost gostom, da se brez vratarja še približajo. A Bor Glavič, ki je tokrat branil za domače, ni klonil in Jeseničani so dosegli novo zmago, deseto v sezoni in drugo proti današnjemu tekmecu, ki je pred mesecem dni v Podmežakli izgubil z 2:4. Zdaj so pri 28 točkah na drugem mestu lige.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali v četrtek, ko bodo gostovali pri Zell am Seeju.