Ni snega, Mastnak, Košir in Kotnikova začnejo pozneje

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je sporočila, da tekem v paralelnem veleslalomu in slalomu, ki bi morali biti na sporedu prvi decembrski vikend v italijanskem Livignu, zaradi slabih snežnih razmer ne bo. Določen je že nadomestni termin, tekmi bosta na sporedu 7. in 8. marca prihodnje leto. Uvodni tekmi svetovnega pokala v paralelnih disciplinah bosta tako teden dni kasneje, kot je bilo predvideno, in sicer 10. in 11. decembra v nemškem Winterbergu.

Razlog za prestavljene tekme v Livignu je suha jesen in posledično pomanjkanje snežnih padavin. Na prizorišču, ki bo leta 2026 gostilo deskarske olimpijske preizkušnje, bosta tako premierni tekmi za svetovni pokal na sporedu 7. in 8. marca prihodnje leto, teden dni pred zaključnim veleslalomske sezone na Rogli.

»Odpoved nam ni prekrižala načrtov. Dobili smo kakšen dan več za snežni trening. Naslednji teden odhajamo v avstrijski Lech, kjer bomo že lahko trenirali na umetnem snegu. Vsaj do četrtka bomo tam, sledi nekaj dni aktivnega počitka, nato pa bomo pred odhodom v Winterberg opravili še en sklop snežnih treningov,« je dejal Jure Hafner, strokovni vodja paralelnih disciplin. Za zdaj lokacija za treninge pred tekmami v Winterbergu še ni znana, Hafner je poudaril, da se bodo prilagajali vremenskim razmeram in iskali najboljšo rešitev v danem trenutku.