Nika Križnar do druge zmage in rumene majice

Nika Križnar je nova vodilna v svetovnem pokalu. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Slovenkaje v Rasnovu v Romuniji za 2,8 točke premagalain po 13 dneh drugič stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Prevzela je tudi vodstvo v svetovnem pokalu smučarskih skokov. Tretja je bila(Norveška).Slovenke so dosegle lep ekipni uspeh.je bila peta,deveta,19. in27.Slovenija je povečala prednost pred Avstrijo v pokalu narodov na 117 točk, tretja je Norveška.Križnarjeva ima zdaj 45 točk prednosti pred Takanašijevo, tretja je, ki zaostaja za 91 točk. Peta je Klinčeva (-195).»Zelo sem vesela. Uspela sta bi dva odlična skoka, pri drugem je bilo sicer nekaj napak. To je moja druga zmaga in veliko mi pomeni. Pripravljena sem bila prevzeti rumeno majico in veselim se, da jo bom oblekla,« je povedala 20-letna Gorenjka iz Žirov.To je bila osma tekma od 16 v tej sezoni. Kmalu bo tudi svetovno prvenstvo, začelo se bo naslednji teden v Oberstdorfu. Jutri bosta v Romuniji ženska in moška tekma.