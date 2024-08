Nika Prevc zaradi odpete vezi in padca s prvega nazadovala na deveto mesto

Najboljša smučarska skakalka minule sezone Nika Prevc je na drugi tekmi poletne sezone v Courchevelu z odliko opravila nalogo v prvi seriji. V finalni pa je kot najboljša Slovenka s prvega nazadovala na deveto, potem ko se ji je odpela vez in je padla. Zmagovalka torkove uvodne tekme poletne velike nagrade Ema Klinec je bila deseta.

Zmago je slavila druga s prve tekme, Japonka Sara Takanaši pred Avstrijko Jacqueline Seidfriedsberger, ki je bila na uvodni tekmi tretja.

Medtem je Prevčeva, najboljša po prvi seriji, zajadrala proti zmagi, vendar se ji je nato odpel zatič v desni vezi in je skok morala skrajšati, pri čemer je padla. Kot so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije, je padec k sreči minil brez posledic.

Od Slovenk, ki so v novo sezono vstopile pod vodstvom novega trenerja Jurija Tepeša, je do točk prišla le še Ajda Košnjek, ki je končala na 30. mestu, brez finala sta ostali Taja Bodlaj in Katra Komar.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v poljski Visli. Sicer ne že ta konec tedna, kot je bilo sprva predvideno, saj je nedavna nevihta poškodovala iztek skakalnice, temveč med 13. in 15. septembrom, so sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis).