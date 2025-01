Nika Prevc do zmage in rumene majice na Japonskem

V Zau na Japonskem so pod streho spravili prvo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal, na kateri je v vsem sijaju zablestela Nika Prevc. Z najdaljšima skokoma obeh serij (94,5 m in 104,5 m) je slovenska šampionka zanesljivo zmagala.

Na koncu je imela 19-letna skakalka iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki je s tem podvigom prevzela tudi vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, 2,6 točke naskoka pred drugouvrščeno Norvežanko Theo Minyan Bjørseth (91,5 m in 96,5 m). Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je povzpela Avstrijka Eva Pinkelnig (94 m in 97,5 m).

Slovenska rekorderka Ema Klinec (87 m in 90,5 m) je bila 13., tri mesta pred Nemko Katharino Schmid (87 m in 83 m), ki je morala rumeno majico predati Prevčevi, mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (90 m in 87 m) pa je z 19. mestom izenačila svojo doslej najboljšo uvrstitev med svetovno elito. Katra Komar (78 m) je kot 32. le za malo zgrešila nastop v drugi seriji.

Nika Prevc že v uvodni seriji najdaljša med vsemi

Branilki velikega kristalnega globusa Niki Prevc je odlično kazala že po uvodni seriji, v kateri je skočila najdlje med vsemi (94,5 m). Boljši nastop je z nižjega zaletišča uspel le vodilni Norvežanki Thei Minyan Bjørseth (91,5 m), ki je imela 3,6 točke naskoka pred Prevčevo. Na tretjem mestu je bila Avstrijka Eva Pinkelnig (94 m), ki je za našo najboljšo skakalko zaostajala le za 0,4 točke.

Ema Klinec (87 m) je bila enajsta, dve mesti pred Nemko Katharino Schmid (87 m), v finale pa se je od naše četverice prebila tudi Taja Bodlaj, ki je pristala pri natanko 90 metrih. To jo je uvrščalo na 20. mesto.

Jutri bo na sporedu superekipna preizkušnja (z začetkom ob 8.30 po srednjeevropskem času), v nedeljo pa še ena posamična tekma (8.00).