Nika v šampionskem slogu strla tudi finski beton

V nadaljevanju preberite:

Nika Prevc še naprej neustavljivo jezdi na zmagovitem valu. Tudi v Lahtiju je včeraj premočno opravila z vsemi tekmicami, potem ko je v finalu s 135,5 metra poletela do novega ženskega rekorda velike skakalnice Salpausselkä (HS-130). Že takoj po odskoku je bilo jasno, da jo bo odneslo zelo daleč. To je nemudoma opazil tudi Andraž Pograjc, pomočnik glavnega trenerja slovenske ženske vrste Jurija Tepeša, ki je s kamero posnel Nikin rekordni skok. Slovenska šampionka je tako požela še 14. zmago za svetovni pokal v tej sezoni (deveto zaporedno) in skupno 21. v tem tekmovanju, s katero se je utrdila na tretjem mestu ženske večne lestvice. Več sta jih nanizali zgolj Japonka Sara Takanaši (63) in Norvežanka Maren Lundby (30).