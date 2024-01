Nika Križnar: Super dan je za menoj

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je bila tretja na drugi tekmi svetovnega pokala v Sapporu na Japonskem (218,2). Nika Prevc (196,3) je ponovila 10. mesto s sobotne tekme in obdržala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zmagala je domačinka Juki Ito (230,1) pred Nemko Katharino Schmid (224).

Ema Klinec je bila 14. (177,6), četrta Slovenka Katra Komar pa 25. (141,9).

Svetovni pokal smučarskih skakalk se bo s tremi tekmami konec prihodnjega tedna nadaljeval na Japonskem.

Izjave po tekmi:

Nika Križnar: »Super dan je za mano. Za prejšnja leta vem, da sem tu vedno imela nekaj težav, skakalnica mi ni bila všeč. Zdaj sem začela razmišljati malo v drugo smer, da se vse da, če le hočeš, če imaš le voljo. Sem pa tudi vesela, da smo se kljub vsej kolobociji s samimi dresi in smučmi, ki so nam manjkali, tako dobro pripravili na samo tekmo.«

Nika Prevc: »Danes sem cel dan poskušala popraviti eno in isto napako, a mi to trikrat pač ni uspelo. Sem pa zabeležila še eno zelo spodobno uvrstitev. Lahko grem zadovoljna na naslednjo postajo.«

Ema Klinec: »Čestitala bi Niki, super, da se ji je spet uspelo uvrstiti za stopničke, sploh ker včeraj ni mogla skakati. Mene pa ne gre. Trenutno čisto ne vem, za kaj gre, poizkušam veliko stvar, a trenutno pač ne gre. Upam, da se kmalu vse postavi na svoje mesto.”

Zoran Zupančič, trener: “Vesel sem, da smo končali s Saporom. Po vseh predhodnih težavah nam tudi ta skakalnica vsako leto dela nekaj težav. Pričakoval sem, da bomo danes šli bolj sproščeno v tekmo, a to se ni zgodilo. Lepo je odskakala Nika Križnar, si tudi zaslužila stopničke. Medtem pa se ostali del ekipe ni znašel tako dobro. Zdaj moramo ostati mirni in iti v Zao. Znamo skakati bolje. Predvsem več pričakujem od rumene majice in od Eme Klinec, ki se še ni znašla oz. sestavila nazaj. To sta dve tekmovalki, ki merita veliko višje, medtem ko je 25. mesto za Katro Komar na veliki skakalnici soliden rezultat.«