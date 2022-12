Nizke temperature in prehlad

Finska smučarska tekačica Kerttu Niskanen in Norvežan Pål Golberg sta zmagala na tekmi za svetovni pokal v norveškem Beitostølnu na 10 km klasično. Edina slovenska predstavnica na startu Anja Mandeljc je bila 40. (+2:44,3) med 59 uvrščenimi. Eva Urevc, Anita Klemenčič in Miha Šimenc niso nastopili. Za Kerttu Niskanen je bila druga Norvežanka Anne Kjersti Kalvå z 12,7 sekunde zaostanka, tretja pa Švedinja Frida Karlsson (+16,5). Pål Golberg se je z zmago še utrdil v vodstvu svetovnega pokala. Drugi je bil njegov rojak Didrik Tønseth s 7,6 sekunde zaostanka, 10,3 sekunde pa je bil zadaj Britanec Andrew Musgrave, ki je bil tretji.

»Anja je nastopila zelo dobro, vesel sem njenega napredka, ki ga kaže. Za njo je zelo dobra tekma, rezultat med 40 je dober. Eva in Anita sta se zjutraj ogrevali in testirali opremo, a sta se zavoljo zelo nizkih temperatur odločili, da ne štartata. Eva ima zelo pomembno tekmo v Davosu in mislim, da je prav, da ob takšnih razmerah ne tvega po nepotrebnem. Ostati mora zdrava za odlično predstavo v Davosu,« je o dekletih dejal vodja slovenske ekipe Ola Vigen Hattestad. »Miha je imel po včerajšnji tekmi nekaj znakov prehlada, potem smo ga izolirali in se odločili, da ne štarta. Gremo dan za dnem, videli bomo, kdaj se bo vrnil na treninge. Zdaj se bo vrnil v Slovenijo in imel nekaj dni prosto,« pa je o Šimencu dejal Hattestad.